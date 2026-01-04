胡瓜甩戰繩太強！13秒破水球全場看傻 狠甩董志成

胡瓜主持《綜藝大集合》多年。（圖／民視提供）





節目《綜藝大集合》日前造訪新竹新豐的溪南鳳蓮宮，節目一開場，主持人胡瓜與阿翔發現其他主持群籃籃、賴慧如、郭忠祐與宜芳「不見蹤影」，正當兩人疑惑之際，眾人在戲台上驚喜現身，並帶來全新企劃「新豐作浪挑戰賽」，為現場觀眾準備了一系列精彩活動。

製作單位在「新豐作浪挑戰賽」的首個環節，從屋頂上撒下500顆球，其中包含金球，觀眾只要撿到金球即可獲得獎金。此舉立即點燃現場觀眾的熱情，大家蠢蠢欲動。500顆球撒下後，現場氣氛瞬間沸騰，觀眾們紛紛投入搶奪金球的行列，最終共有5位幸運觀眾成功抱回獎金。

廣告 廣告

然而，胡瓜認為僅送出這些獎金仍不足以回饋熱情觀眾，因此宣布啟動第二輪撒球。在這一輪中撿到金球的觀眾，將晉級至下一關「作浪破水球」挑戰。這項挑戰要求參賽者運用沉重的戰繩，奮力將空中擺盪的水球全數破除，並以最短時間完成者，可贏得更高額的獎金。

胡瓜以13.58秒的驚人速度破除水球。（圖／民視提供）

胡瓜以13.58秒的驚人速度破除水球。（圖／民視提供）

胡瓜與董至成決定自告奮勇，為觀眾代打謀取福利，董至成率先上場，儘管他努力甩動戰繩，卻顯得相當吃力且動作笨拙，其奮力又逗趣的模樣逗得現場觀眾哈哈大笑，最終耗時54.87秒才艱難完成挑戰，為節目增添不少歡樂爆笑的場面。

輪到胡瓜上場前，他突然從現場消失，隨後眾人發現他正帶著兩位肌肉男在旁進行拉筋，畫面滑稽引發眾人忍不住吐槽。最終胡瓜終於就位，原本大家預期他的表現會與董至成相去不遠，不料他竟以驚人的13.58秒快速完成挑戰。雖然此成績並非第一名，但主持人阿翔仍不禁讚嘆：「以瓜哥這年紀來說，已經相當的不容易了」，肯定了胡瓜在節目中的驚人表現。



【更多東森娛樂報導】

●胡瓜錄影遇強震急撤離 韓籍啦隊女孩直播也驚逃

●李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼

●Lulu、陳漢典喜帖曝光 富士山下絕美婚紗照流出

