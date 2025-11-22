胡瓜疑襲胸籃籃惹議！陳美鳳露面發聲：他是很好的人

方芳芳（左起）、曾國城、陳美鳳今（22）日出席明星匹克球公益賽活動。（圖／記者沈芳宇攝）





「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擔任台灣優質生命協會理事長多年，今（22）日號召曾國城、方芳芳、賈永婕、威廉、利菁等藝人舉行第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽 ，談及近期胡瓜於節目中疑似摸到籃籃胸部一事，身為胡瓜多年好友的陳美鳳與曾國城也吐露看法。

胡瓜近期錄製節目《綜藝大集合》時，示範招牌遊戲「投懷送抱」，過程中疑似不慎碰到籃籃胸部，引來不少網友批評，事後籃籃透過經紀公司表示「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」而胡瓜女兒小禎也透露籃籃就像是胡瓜乾女兒一樣，事件爆發後心情確實有受到影響。

廣告 廣告

陳美鳳今出席活動時，被問及此事時也表示，籃籃就像胡瓜女兒一樣，認為胡瓜應該不會有其他想法，「有時候運動難免都會，瓜哥是很好的人他在做節目的時候太用心了，努力做效果給觀眾。」而曾國城則僅回應：「我不清楚。」

另一方面，曾國城也透露，先前與利菁合照時，對方將他身材修得很纖瘦，引發不少討論，自己也因此被刺激到，笑說「除了誇張之外也滿好看的」，更透過打球等方式減重，在3個月內就瘦了8公斤、腰圍小了將近10公分，效果相當顯著。

【更多東森娛樂報導】

昔砸千萬和解金離婚！陳美鳳理解范姜彥豐求償：希望付出代價

館長爆找李進良動「增大術」 小禎12字回應了

小禎曝胡瓜心情 意外爆「籃籃有男友」！本人急發聲