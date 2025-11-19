胡瓜疑襲胸籃籃被罵翻！直擊兩人照常錄影 小禎：他有點難過

胡瓜與籃籃在節目遊戲環節中，因疑似不當肢體接觸引發爭議，但兩人事後仍照常進行節目錄製。事發於17日，有民眾拍下胡瓜在遊戲中朝籃籃身上壓氣球時，疑似不慎觸碰到對方上圍，導致網友批評。事隔兩天，胡瓜除了照常前往桃園中壢仁海宮錄影。對此風波，胡瓜的女兒小禎表示，若女生感到不舒服，她會大義滅親。

籃籃與胡瓜19日到桃園中壢錄影。（圖／TVBS）

胡瓜在風波後首次現身，於19日到中壢錄影，並前往仁海宮祈福，當天與籃籃的互動並無異狀，但他婉拒了媒體採訪。有民眾對此事件表示，看起來不太舒服，但認為可能是遊戲規劃時沒有想得太仔細，同時強調女生不舒服時應該勇敢表達。

小禎在18日曾打電話關心父親，她透露胡瓜對事件感到困惑，不明白為何會演變成這樣。小禎表示，胡瓜與籃籃是最熟識的。作為女性，小禎強調如果籃籃有任何不舒服的地方，她會完全支持籃籃，並認為如果節目單元有不妥或危險性，應該將其移除。

小禎出席活動談到爸爸胡瓜心情。（圖／黃城碩攝）

「綜藝大集合」節目組已發表聲明，對不當肢體接觸的情況深感抱歉，並承諾會更加檢視遊戲設計與執行。此外，小禎也談及弟弟胡釋安，在粿粿與王子爆發婚外情後，曾借住處給女方。小禎表示，胡釋安後來處理得不錯，知道事情後立即請對方搬出去，並親自向范姜解釋，做到了應有的避嫌。小禎也提到，雖然她與粿粿住在樓上樓下，但近期並未遇到過對方，並認為交友不慎是每個人成長過程中可能遭遇的問題。

