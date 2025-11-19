胡瓜疑襲胸籃籃遭炎上 一票人幫緩頰！兩派戰翻了

胡瓜在錄製《綜藝大集合》時，疑似觸碰到樂天桃猿啦啦隊隊長籃籃的胸部，遭到炎上。（圖／翻攝自胡瓜 臉書）

資深主持人胡瓜17日在錄製《綜藝大集合》時，疑似觸碰到樂天桃猿啦啦隊隊長籃籃的胸部，遭到炎上，引發兩派網友討論！

《綜藝大集合》昨日於雲林麥寮出外景，進行招牌遊戲「投懷送抱」單元時，胡瓜跳坐到籃籃腿上壓破氣球，為求勝負力道使用過大，不慎觸碰其胸部，爭議片段曝光後，許多網友在社群平台上展開激烈辯論。

有網友表示，「好像一次又一次試試看哪一次可以摸到」、「2025的綜藝節目依然不尊重女性，明明就可以女女或男男配對，這種體型差萬一籃籃受傷怎麼辦」、「永遠看不懂哪裡好玩」、「除了動作很噁之外，這很明顯女來賓已經被壓到不舒服了」、「籃籃很驚恐耶~心裡陰影應該不少，辛苦妳了」、「我覺得她都要哭了」。

不過也有部分網友認為，「這一看就知道不是故意的」、「男人壓氣球=低俗！噁心的父權擦邊遊戲，女人壓汽球=那男的也太爽了吧，根本賺到欸！」、「我相信今天是superjunior上去壓，應該是變成超親民的～沒有偶包」、「這個有男女對調的版本，然後沒人有意見，很神奇對吧」、「這如果胡瓜在下面，又是不同的風向了…」。

