胡瓜疑襲胸籃籃遭炎上 一票人幫緩頰！兩派戰翻了
資深主持人胡瓜17日在錄製《綜藝大集合》時，疑似觸碰到樂天桃猿啦啦隊隊長籃籃的胸部，遭到炎上，引發兩派網友討論！
《綜藝大集合》昨日於雲林麥寮出外景，進行招牌遊戲「投懷送抱」單元時，胡瓜跳坐到籃籃腿上壓破氣球，為求勝負力道使用過大，不慎觸碰其胸部，爭議片段曝光後，許多網友在社群平台上展開激烈辯論。
有網友表示，「好像一次又一次試試看哪一次可以摸到」、「2025的綜藝節目依然不尊重女性，明明就可以女女或男男配對，這種體型差萬一籃籃受傷怎麼辦」、「永遠看不懂哪裡好玩」、「除了動作很噁之外，這很明顯女來賓已經被壓到不舒服了」、「籃籃很驚恐耶~心裡陰影應該不少，辛苦妳了」、「我覺得她都要哭了」。
不過也有部分網友認為，「這一看就知道不是故意的」、「男人壓氣球=低俗！噁心的父權擦邊遊戲，女人壓汽球=那男的也太爽了吧，根本賺到欸！」、「我相信今天是superjunior上去壓，應該是變成超親民的～沒有偶包」、「這個有男女對調的版本，然後沒人有意見，很神奇對吧」、「這如果胡瓜在下面，又是不同的風向了…」。
在 Threads 查看
【更多東森娛樂報導】
走鐘獎／Dcard Video狂拿3獎成最大贏家！完整得獎名單一次看
Andy才奪走鐘獎！家寧無預警上新片：每天都重新愛上自己
Mandy讚大S孩子教得好！首曝她託付遺願：我一直在做
更多熱門影音：
王大陸說要跟大眾道歉卻沒做到 記者怒了!!法官建議輕判原因曝光
周杰倫社群連續發文爆炸「有點受夠了」 新歌壓力大曬滿地電線喊煩躁
胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火
其他人也在看
日本青森逆倫血案！兒子「砍死爸媽」後報案自首 站玄關等候警方逮捕
日本青森今（18）日上午發生一起逆倫血案，一名男子打電話向警方通報，稱自己殺了年邁的父母，警方到場後男子已站在家門口等候，並發現一對夫妻渾身是血陳屍在家中。初步調查指出，死者平時與兒子、女兒同住，事發當下女兒正好外出不在家。鏡報 ・ 17 小時前
胡瓜被指節目「襲胸」籃籃 郭忠祐還原現場「角度問題」
【緯來新聞網】胡瓜昨（17日）在錄民視《綜藝大集合》時，被網友發現在玩「投懷送抱」遊戲時，手不慎摸到緯來新聞網 ・ 15 小時前
藝人組PK慘遭連敗！胡瓜怒喊「早知道就派我就好了!」
娛樂中心／黃韻靜 綜合報導 《綜藝大集合》日前來到桃園八德的「褒忠義民廟」，這個地方已經有237年的歷史，曾經有一群義勇將士為了守護家園而壯烈犧牲，當地議員段樹文為了紀念先人，整修了營盤古墓，興建廟宇供後人景仰。民視 ・ 20 小時前
黃妃自爆遭經紀人欺騙 籃籃遭胡瓜疑「襲胸」郭忠祐：她驚恐
「歌之饗宴」系列，正式邁入第14場，18日舉辦「歌之饗宴14－台灣歌姬黃妃演唱會」記者會，由「金曲歌后」黃妃領軍陳怡婷、郭忠祐同台亮相。黃妃笑說接下工作是被經紀人騙了，「以前大家都叫我『黃三首』『黃四首』，這次要唱這麼久，真的是人生一個大挑戰。」這將是她出道以來首次一連挑戰兩場完整專場。中時新聞網 ・ 17 小時前
胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火
胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火娛樂星聞 ・ 20 小時前
胡瓜《大集合》疑碰籃籃胸部遭炎上 製作單位道歉
綜藝天王胡瓜最近主持節目《綜藝大集合》時，在遊戲關卡中被發現疑似觸碰到助理主持人籃籃的胸部，慘被網友罵翻。隨著輿論壓力升溫，今(18日)《綜藝大集合》製作單位道歉了。中時新聞網 ・ 1 天前
黃國昌嗆北檢「放馬過來」！列貪汙案被告不認錯 反轟執政黨鷹犬
即時中心／高睿鴻報導雖然國民黨、民眾黨近日不斷合力炒作「藍白合」聲勢，但如今，白營多名政治要角官司纏身；主席黃國昌今（18）更遭週刊爆料，疑似由他實質指揮、日前傳出涉入「狗仔兼拍政敵」的「凱思國際」，不僅資金來源成疑，似乎還有部分金流「回流」給黃。另，北檢今也將黃列為貪汙案被告，因其涉嫌收受「臺雅集團」沈淳浤200萬，隨後質詢法務部長鄭銘謙相關事務。對此，黃國昌稍早回應說：「儘管放馬過來」。民視 ・ 19 小時前
巨石強森《動物方城市2》遭追捕 配音陣容超豪華！已逝湯米李斯特「原音重現」
全球賣座超過10億美金（約300億新台幣）的動畫電影《動物方城市》，其續集《動物方城市 2》在歷經九年精雕細琢後，終於要在觀眾面前亮相。由於前作獲得奧斯卡最佳動畫長片，製作團隊承受不小壓力。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
一口氣唸完「毛利文+德文」 高中司儀身懷絕技暴紅
高雄市 / 綜合報導 高雄有一所高中，14日舉辦運動會，各班級進場時，司儀都會講介紹詞，其中有一段夾雜歌詞，還有超長的毛利文和德文，擔任司儀的高一同學，一口氣唸完，非常順，台下掌聲不斷，也掀起話題，另外一位男同學司儀，同樣身懷絕技，不僅要唸超難歌詞，還要會跳舞。高中運動會現場超嗨，司儀介紹各班級進場，但這串介紹詞，實在太厲害，高一學生高苙涵說：「一元二次配不好可以找蔡依林，他說過我呸我呸我呸呸呸，老師的夢想是帶我們去紐西蘭的Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu，找一個人叫，Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff Sr.。」掌聲鼓勵，只見司儀一口氣，唸完一長串夾雜歌詞，毛利文還有德文，唸的非常順，但是在唸什麼。高一學生高苙涵說：「本來想說這個到底是什麼東西，每一個英文字母，就上網去找，非常長的地名，後面又緊接著有一個人，有很長的德文名字，可以讓我表現的機會，當然回去好好練習。」原來這串超長毛利文，其實是紐西蘭的地名，是一座位在霍克斯灣地區南部的小山，也是全世界最長地名之一，但當地人通常簡稱它為Taumata（陶馬塔）。高雄一所高中，14日舉辦運動會，每個班級都會自己寫介紹詞給司儀，各個都在比創意，像是還有這。高一學生江紘毅(江江)說：「總而言之我們班簡直就是(陶喆一無地自容)哦哦啊啊誒誒啊啊蛾睋誒誒啊啊啀搭嘎搭嘎搭喓搭 搭嘎搭嘎 dlua dua dua。」一長串唸完完全不卡詞，還要會唱歌跳舞，高一學生高苙涵說：「你愛我，還是他。」高一學生高苙涵VS.高一學生江紘毅(江江)說：「帥，好帥，福泰哥哥你最帥。」高一學生江紘毅(江江)說：「這次有要唱歌的部分，像是還有，Super idol ，那剛好也是我們班級自己寫的，大家果然都很有創意，每個班級都滿有創意的。」看來要當司儀，得身懷絕技，同學們的考驗通通過關，實在不簡單。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前
包包遺忘捷運廁所！江映瑤順利找回「讚爆北捷公司」
知名兩性作家江映瑤近日在捷運台北車站廁所遺忘了裝有重要物品的包包，之後在北捷站務人員及熱心民眾的協助下，她順利找回完好無損的包包，感動之餘在社群媒體分享這段經歷，引發網友共鳴，紛紛讚揚台灣高達98%的失物尋回率。中天新聞網 ・ 21 小時前
李多慧「維持48公斤」秘訣曝光！網一看「早餐搭配」驚呆
娛樂中心／于士宸報導來自南韓的啦啦隊女神李多慧，憑藉陽光燦爛的笑容與精準俐落的舞步，在台灣掀起的「多慧旋風」至今熱度不減，更意外帶動中職球團紛紛網羅外援，成為新一代指標性人氣成員。喜歡透過社群分享生活的她，昨晚（16）在個人YouTube頻道發布新片，首次公開自己維持纖細身材的私房祕訣。其中，最引爆粉絲討論的，莫過於她親自示範的「獨家早餐配方」，影片上線不到一天，就吸引將近 18 萬人湧入觀看。民視 ・ 1 天前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 5 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 3 小時前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 19 小時前