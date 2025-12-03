胡瓜破冰民視錄製除夕特別節目 續留《綜藝大集合》不砍薪

胡瓜與民視關係破冰，將重新協議合約。（圖／池宗玲攝）

胡瓜與老東家民視先前關係降至冰點，主要是節目時段調整，加上酬勞降低，導致雙方鬧得不愉快，事隔1年多後，傳出雙方關係破冰，不僅合約將重新協議，胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製單元。

根據《鏡週刊》報導，民視去年將胡瓜主持的周六晚上八點黃金時段，改為其他節目接棒，加上未事先告知，導致他覺得多年信任遭到破壞，因而心生芥蒂，此外，去年傳出民視希望胡瓜降價主持，導致他決定不再續約，雙方關係相當緊繃，由於他主持《綜藝大集合》長達23年，加上節目在周末黃金時段有穩定收視率，傳出民視為了挽留胡瓜而妥協，不僅不砍酬勞，維持原本的2百萬，新合約也將改和製作單位簽署，而非民視。

胡瓜將與民視談新合約，不僅不砍酬勞，也將改和製作單位簽署。（圖／陳俊吉攝）

胡瓜去年與民視關係鬧僵後，首度轉戰華視主持除夕守歲節目，由於收視相當亮眼，雙方決定再度攜手合作，如今傳出民視極力爭取他在除夕節目中亮相，胡瓜也釋出善意，除了確定回民視錄製除夕特別節目，也會帶領《大集合》成員參加運動比賽單元，可見雙方關係回溫，不過主持群仍由陳美鳳、白家綺等人擔綱。

胡瓜先前錄製《綜藝大集合》時，與啦啦隊女神籃籃示範遊戲如何進行時，疑似出現「襲胸」動作，引發外界爭議，胡瓜女兒小禎被問及此事時，脫口而出父親跟籃籃男友也很熟悉，被認為是提油救火，至於籃籃經紀公司回應認為只是「意外接觸」，至於胡瓜則是未對此事作出說明。

胡瓜會帶領《大集合》成員參加民視除夕節目錄製。（圖／中時資料照）

