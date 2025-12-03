胡瓜破冰民視「1關鍵」重啟續約談判！除夕確定不缺席

娛樂中心／李明融報導

民視先前與王牌主持人胡瓜因節目時段調整與降酬勞導致關係降到冰點，過了將近1年時間後，終於出現破冰契機，雙方皆釋出善意，強檔《綜藝大集合》續約談判重啟，維持每個月200萬元主持費不砍薪，而胡瓜也點頭答應回歸參與除夕特別節目錄製，錄製運動比賽單元。對此，民視也回應「胡瓜確定會參與主持《民視第一發發發》除夕特別節目的明星運動會單元，並積極與製作單位討論節目內容中。有關胡瓜明年主持費用，目前由「大藝娛樂」商談中，細節不便對外透露」。

胡瓜（中）破冰民視，點頭答應重啟續留《綜藝大集合》。（圖／民視新聞網）

胡瓜（中）《綜藝大集合》帶來穩定收視率，成為台灣經典外景節目。（圖／民視新聞網）

胡瓜與民視關係降至冰點將近1年，10月更向民視表達不續約主持節目的意願，但由於他主持長達23年的《綜藝大集合》，加上節目在周末黃金時段有穩定收視率，民視積極挽留，不僅不砍酬勞，同時維持原本每月200萬元的主持費，但簽約單位由民視轉成《大集合》的製作公司大藝娛樂。胡瓜方面也對民視釋出善意，點頭答應明年初將帶領《大集合》班底出席民視除夕節目運動會單元，不過主持群仍由陳美鳳、白家綺等人擔綱，且晚間守歲時段的節目，胡瓜仍選擇在華視主持，民視則由白冰冰領軍。

胡瓜（中）在外景節目中，為觀眾帶來許多笑料。（圖／民視新聞網）

民視回應：「胡瓜確定會參與主持《民視第一發發發》除夕特別節目的明星運動會單元，並積極與製作單位討論節目內容中。有關胡瓜明年主持費用，目前由『大藝娛樂』商談中，細節不便對外透露。」雙方關係逐漸回溫中，未來若胡瓜決定繼續與民視合作，有望持續在民視看見胡瓜為節目帶來優質、高收視的節目內容。

