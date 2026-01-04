胡瓜硬塞1000元⋯機器0反應 光買票就崩潰了

胡瓜把許多「第一次」獻給YouTube《下面一位》，最新一集邀來檢場、潘若迪同行，三人自嘲組成「百歲旅行團」，前往貓空挑戰自助出遊，從一開始就笑料不斷。常跑貓空的檢場自告奮勇擔任導遊，信心滿滿帶著從沒搭過纜車的胡瓜和潘若迪出發，沒想到才走進售票區，三人一路吵到不行，讓胡瓜忍不住吐槽：「我們這三個老人家還真吵！」現場氣氛瞬間像郊遊。

檢場、胡瓜和潘若迪。（圖／下面一位）

這趟旅程的第一關就是用自助售票機買票，卻成了災難現場，機台只收 100 元與 500 元紙鈔，胡瓜卻硬把 1000 元塞進去，還怪機器沒反應，直到被潘若迪和檢場提醒「你連買票都還沒按」，才發現自己烏龍一場，立刻遭到兩人圍剿。好不容易買好票，卻又遍尋不著門票，最後才發現潘若迪把退出的票誤以為是發票收起來，還沒搭上纜車就先耗掉不少時間。

接著三人改挑戰用手機找秘境咖啡廳與夜景餐廳，潘若迪信心十足求助 AI，沒想到不但沒得到答案，AI 還傳來一聲「呵呵」，讓他氣得差點當場摔手機，胡瓜和檢場在旁笑到不行。

聊到健康話題，三人也難得嚴肅起來。潘若迪與檢場因長期工作留下不少職業傷害，胡瓜則分享自己健檢時曾發現異狀，目前仍定期追蹤。潘若迪也勸他記得休息、多走走，「真的要對自己好一點。」

談到兒女陸續踏入演藝圈，檢場表示與其擔心，不如希望女兒能過得開心；胡瓜也坦言，其實不希望孩子走這條路，因為實在太辛苦，沒想到他們卻各自闖出成績，讓他既驚訝又欣慰，最後也認同一句話——不管做什麼，開心最重要。