胡瓜碰到籃籃胸部！「坐大腿爆氣球」畫面遭砲轟 《大集合》道歉：會更審慎

綜藝節目《綜藝大集合》17日到雲林麥寮錄影，現場進行招牌遊戲「投懷送抱」時，主持人胡瓜意外在遊戲過程中碰到助理主持人籃籃胸部，相關畫面在網路上曝光後掀起熱議。

根據網友分享的畫面，當時籃籃坐在椅子上，手上抱著氣球，看得出來相當緊張。胡瓜則為了完成關卡，反覆來回助跑，並用雙手扶住籃籃肩膀、整個人往下坐，試圖把氣球壓破。因為衝擊力道太大，就連椅子都一度被坐垮，籃籃整個人往後倒下，引來現場一陣驚呼與笑聲。胡瓜也連忙道歉：「對不起啦。」

廣告 廣告

因為撞擊力道太大，椅子當場垮掉，導致籃籃向後摔。（圖片來源：Threads 11reallulu20）

不過，有網友注意到遊戲進行中途，胡瓜原本扶在籃籃肩膀的手，有一瞬間下滑碰到她的胸部，截圖隨即在社群上瘋傳。有網友怒批「這種內容真的是噁心到不行」、「籃籃好可憐，很害怕但在鏡頭前又不敢說」、「不管是故意還是不小心，真心希望這種擦邊遊戲能停止」；也有人認為這不只是騷擾的問題，在安全性上更有疑慮：「女生明顯被壓得很痛啊，椅子都垮了可見力道，是非常有可能受傷的，真的不能為了做遊戲不顧安全耶。」

事件在Threads上迅速延燒後，《綜藝大集合》製作單位在今（18日）出面回應。他們表示，節目一直以「帶給觀眾歡樂、健康的內容」為核心，但在遊戲過程中，有時仍難免會出現不可控制的肢體接觸，「針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」

延伸閱讀

Sandy「踩劉宇寧照片」引爆眾怒！《小姐不熙娣》道歉了：未來更加審慎對待

余彥鋒再度涉毒！和妻衝突「持刀刺傷勸架友人」 紀寶如道歉：沒教好兒子，是我的錯