胡瓜碰胸籃籃 小禎打趣：我是大義滅親型

胡瓜、籃籃日前在雲林錄製《綜藝大集合》示範「投懷送抱」關卡時，胡瓜不慎觸碰籃籃胸部，引發批評。女兒小禎（胡盈禎）19日出席保養品活動，直言如果女生感到不舒服，她一定會站在女生方，給予支持並尊重，「我是大義滅親型的」。

她透露，胡瓜因為此事很難過，「籃籃等於是他另外一個乾女兒，他跟籃籃男友也很熟。他難過事情演變成這樣，其實他已經避嫌，像是節目上有其他很辣的啦啦隊，他覺得找別人示範更不恰當，那籃籃跟在他身邊這麼久，找她比較適合」。

直率的小禎受訪時脫口「跟籃籃男友也熟」，事後才知曉籃籃並未認愛，當媒體向她確認籃籃男友是否先前傳緋聞的職棒選手郭嚴文，她則兩手一攤的離開現場。

胡瓜昨率領《大集合》班底籃籃、阿翔及嘉賓按照原訂計畫在中壢錄影，胡瓜、籃籃有說有笑，完全不受輿論影響；面對現場媒體提問，胡瓜面露笑容的婉拒。籃籃透過經紀公司表示，「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」

關於小禎提到的男友，籃籃則說：「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前的確是單身。」

繼製作單位道歉，民視副總許念台昨表示，引起爭議的遊戲片段將進行修剪，「不會有類似襲胸的畫面播出」。