胡瓜確定不續約民視！《綜藝大集合》明年1月正式收攤

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

華視全新綜藝節目《週末最強大》找來胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持，並於今（12）日舉辦記者會，受訪時，胡瓜直接表示主持了24年的《綜藝大集合》，將於明年1月結束。

胡瓜確定與民視不續約。（圖／翻攝胡瓜臉書）

先前胡瓜與民視鬧得不愉快，傳出《綜藝大集合》要收攤的消息，但雙方仍積極談合作，而今天胡瓜出席《週末最強大》的記者會，震撼宣布與民視確定不續約，先前他曾表示不再續約，所以已經於今年9、10月寄出存證信函，民視也同意了，因此透露《綜藝大集合》就錄到明年的1月31日。

廣告 廣告

至於與白冰冰的關係，胡瓜強調沒有冰過，除夕也確定留在華視主持節目，他提到，是因為去年去華視做了除夕特別節目，所以才有了《週末最強大》，如今節目正式開播，他當然會留在華視做除夕節目。

更多FTNN新聞網報導

胡瓜想上康康節目宣傳被狠拒！現場對質爆內幕 點名白冰冰反擊「來被羞辱的嗎」

胡瓜遭傳破冰民視！不減薪續留《綜藝大集合》 還錄製除夕特別節目

胡瓜爆遭要求自降酬勞！怒寄存證信函掰了《大集合》 民視緊急回應了

