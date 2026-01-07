胡瓜確定回民視主持除夕特別節目 《綜藝大集合》合約僅到一月底

胡瓜與民視近些日子以來關係僵化，去年（2025）的除夕特別節目，首度缺席主持，轉往華視主持《金蛇守歲迎新春》，打破24年以來的傳統。不過7日傳出，胡瓜重返民視，與老東家緊張的關係逐步趨緩，華視也回應媒體，確定今年除夕特別節目，由徐乃麟、曾國城主持。

胡瓜2025年在華視《金蛇守歲迎新春》主持除夕節目，打破24年傳統。左起，許效舜、澎恰恰、胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（圖／華視）

胡瓜去年在華視主持除夕特別節目，收視亮眼，開出2.82好成績，由於農曆新年將至，他近期被問到今年的主持計畫時，曾表示可能「橫跨」民視、華視都主持，坦言民視有來找，當時有拒絕，因為已經和華視定好新節目跟除夕主持，民視後來改問，是否可以主持兩小時的外景，自己獲得視長官同意才回去。

不過據《CTWANT》報導，胡瓜僅將現身於民視除夕特別節目，民視證實，胡瓜已錄製完《民視第一發發發除夕特別節目-明星運動會》，笑果十足，今天《綜藝大集合》也在南部出外景。」

胡瓜《綜藝大集合》。（圖／民視）

只是對胡瓜先前所說，與《綜藝大集合》合約僅到1月31日，民視則表示，樂見繼續合作：「後續合作細節由製作單位「大藝娛樂」處理」。」

華視也證實，今年除夕特別節目，將由徐乃麟、曾國城主持：「《週末最強大》由華視與緯來雙方合資，分別於週六晚間前後時段播出。因播出之時間差，《週末最強大》之特別節目難以於春節期間在兩頻道同步盛大推出。」

「考量《週末最強大》為兩頻道合資之大型綜藝，務求完整播出以共同打造旗艦節目。因此，華視特以本公司長期經營且同樣深受歡迎之《天才衝衝衝》推出兼具創新與傳統之賀歲綜藝節目，陪伴觀眾歡度新年，敬請期待。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導