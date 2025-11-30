胡瓜示範新遊戲翻車玩到懷疑人生！怒喊「我們有這麼癡呆嗎」

胡瓜露出驚恐的表情。（民視提供）

民視周日晚上8點《綜藝大集合》日前來到桃園中壢的仁海宮，胡瓜看著這邊人山人海的人潮，不禁感嘆這邊不愧是仁海宮，也很感謝觀眾的支持，於是設計了全新的單元「搖滾人生錦標賽」，鼓勵當地的長者可以多多手眼併用，總共有三個單元來讓媽媽們挑戰。

今年66歲的胡瓜也首先下來與董至成合作一起示範，結果兩個人示範得東倒西歪，尤其是第三關的「溜溜球分海」，胡瓜一顆球都沒有成功過，董至成自己也玩得亂七八糟，賴慧如才提議兩人合作，要他們一人顧一邊就好，讓胡瓜不禁懷疑自己：「我們有這麼癡呆嗎？」直到球開始滾下來，胡瓜與董至成即使合作還是一顆球都沒有成功，手忙腳亂的在玩遊戲，最後自暴自棄說：「算了算了。」

接著換媽媽們上場，看著媽媽們有條不紊的玩遊戲，讓大家都瞪大眼睛，雖然她們已經70幾歲了，但手眼協調相當厲害，最後冠軍也是由當地媽媽榮獲，看來胡瓜與董至成哭笑不得，直呼：「要回去好好訓練自己的手眼協調了。」

