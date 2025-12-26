胡瓜突然現身市場引爆動！ 攤商直接抓一大把：都免費

《週末最強大》27日最新一集中，強檔單元「瓜瓜夜總會」以「老將 MIX 新秀」為歌唱主題，胡瓜特別邀請蔡小虎、江志豐、謝金晶、曾心梅、風田、鍾采穎、賴慧如、舒子晨、Amanda、Nicole及女團 AKB48 Team TP 同台演出，老中青三代實力派歌手輪番開唱。

蔡小虎(左)與風田(右)台上大聊共同嗜好「柏青哥」（圖／華視）

高口碑外景單元「胡蘭歐出任務」人氣橫掃全台，連續數週深入在地市場拍攝，所到之處皆宛如「巨星來襲」般寸步難行。本週主持群挺進桃園市場，再度點燃婆媽粉熱情，更有鮮魚攤商一見到胡瓜便激動大喊：「你要吃什麼都不用錢！」隨即抓起塑膠袋往裡狂塞好幾條大魚，嚇得胡瓜趕緊攔阻，哭笑不得地驚呼：「吃不完啦！」

本集挑戰經典家常菜「醬燒雞丁」，在採買過程中，胡瓜更破天荒獻出人生首次的「雞腿去骨初體驗」。由專業雞販現場手把手傳授刀法，只見胡瓜神情緊張、小心翼翼地拿著尖刀操作，讓一旁的陳亞蘭看得提心吊膽，不斷驚呼提醒：「阿瓜師！要小心耶！」

「台灣濱崎步」王彩樺(左)劇中飾演視財如命的惡毒妻子，見「財氣十足」的胡瓜(右)便瞬間動心（圖／華視）

備受期待的古裝劇單元「現代包青天」重磅登場，由陳亞蘭率領胡瓜、歐漢聲、唐從聖組成「史上最散仙辦案三人組」。本集改編經典冤案〈烏盆記〉，並邀請沈世朋、王彩樺、王宇婕及人氣男團 ARIKS 同台飆戲，原本令人不寒而慄的冤案，竟被翻玩成笑料滿點的荒謬鬧劇，現場笑聲不斷。

《週末最強大》華視主頻每週六晚間 8 點播出，並自 12 月 20 日起每週六晚間 6 點於緯來綜合台登場。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導