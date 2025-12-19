胡瓜節目出事了！陳亞蘭「突拿刀現身」嚇壞全場 歐漢聲崩潰尖叫

記者蔡維歆／台北報導

胡瓜特別邀請「一代女皇」金佩姍、金曲歌王沈文程、林俊逸、賴慧如、Amanda、Nicole及女團 AKB48 Team TP等老中青三代實力派歌手同台飆唱、熱舞連發。胡瓜除主持外更親自下海演出，現場換上華麗全黑造型致敬西洋傳奇「貓王」，卻反差十足地演唱台語經典〈心事誰人知〉，強烈違和感笑翻全場，也讓在後台待機的王彩樺忍不住衝進舞台「丟拖鞋」抗議大喊「聽不下去」，現場瞬間笑成一團。

廣告 廣告

歐漢聲(左起)、胡瓜、陳亞蘭大手筆灑調味料。（圖／華視提供）

強檔單元「瓜瓜夜總會」本週以「向經典神曲致敬」為主題。節目開場由許久不見的女星金佩姍以磅礡氣勢現身，重現經典神曲〈一代女皇〉，瞬間將氣氛炒至最高點。而被譽為台版「強尼戴普」的沈文程深情獻唱〈來去台東〉，怎料主持人胡瓜與歐漢聲一時興起，竟隨手拿起道具在後方自發性組成「小碎步舞團」伴舞，滑稽模樣逗得陳亞蘭及眾人笑翻。以模仿費玉清聞名的林俊逸也上節目高歌經典曲目〈一剪梅〉，展現深厚歌唱實力。胡瓜趁機點菜想聽另一首名曲〈千里之外〉，並當場點名歐漢聲模仿周杰倫。兩人即興合體演唱，歐漢聲神還原的口吻讓胡瓜滿意地直呼：「太像了！」

最受婆媽喜愛的外景單元「胡蘭歐出任務」本集挺進新北市汐止，與在地民眾近距離互動。三位主持人抽中經典家常菜「金瓜炒米粉」的料理任務，但幾乎沒有下廚經驗的陳亞蘭當場化身「廚房殺手」，不僅拿著菜刀毫無章法地比劃，甚至異想天開試圖用剪刀裁切堅硬的南瓜，嚇得歐漢聲當場尖叫求饒：「亞蘭姐，你不要拿刀好不好！好恐怖！」而胡瓜憑直覺、大手筆灑調味料的「感覺派」作法，更讓《週末最強大》，場外的婆婆媽媽們看得心驚膽跳。

更多三立新聞網報導

臉色發白嘴唇發紫！46歲男星突心悸呼吸中止 「關鍵病因」曝光

阿Ken、羅志祥二選一交往！安心亞首露面全招了 「真實答案」曝光

爆秘戀啦啦隊女神！派翠克昔被拍到「夜進香閨」全招了 真實關係曝

不只陳都靈、迪麗熱巴！陳坤也傳受害「替身近照」曝 網嚇喊：認不出

