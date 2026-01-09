胡瓜節目爆意外！黃鐙輝突失控慘遭陳亞蘭甩巴掌 「衝突內幕」曝光

記者蔡維歆／台北報導

本週（10日）播出的最新一集中，料理任務挑戰經典客家菜「薑絲炒大腸」，身為客家人的胡瓜當仁不讓親自下廚，從汆燙大腸到最後調味全程嚴格把關，反覆確認味道後才端上桌。沒想到，現場民眾品嚐後大讚：「亞蘭姐炒的一定好吃！」讓完全沒動手的陳亞蘭尷尬笑回：「但今天不是我煮的耶！」全場哄堂大笑，辛苦的主廚瓜哥臉上三條線。

莊凱勛(右)飾陳世美，反遭歐漢聲(左)調戲。（圖／華視提供）

強檔單元「瓜瓜夜總會」，特別邀請王中平、曹雅雯、安苡葳、張文綺、黃鐙輝、LuxyGirls同台演出，齊聚重現經典歌曲。黃鐙輝主動加碼模仿伍佰「演唱會版」的〈夢醒時分〉，並且滿場飛奔，狂點名主持人與觀眾接唱。這場「全自動」表演讓原本滿懷期待的陳亞蘭，氣到衝上前將黃鐙輝強行抓回舞台，胡瓜也笑著對觀眾喊話：「不要那麼配合啦！」黃鐙輝事後還一本正經地解釋：「不唱最像！唱了就不像！」無厘頭言行讓陳亞蘭氣得當場「巴下去」。

除了搞笑模仿，身為演藝圈著名的「愛貓人士」，黃鐙輝也分享家中收養了9隻流浪貓與2隻鳥，全因不忍心看路邊浪浪受苦。沒想在這感性時刻，胡瓜竟在一旁即興大秀「貓叫」與「鳥叫」，擬真程度讓《週末最強大》全場驚呆，黃鐙輝更忍不住吐槽瓜哥：「你這聲音太像了，做人真的浪費！」。

