胡瓜續留《綜藝大集合》！還原民視合約糾紛 無奈：儘量用錢來侮辱我

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭領軍歐漢聲、曾心梅、林俊逸、邵大倫、李千娜等人主持節目，並於今（16）日出席記者會，胡瓜談到近期與民視《綜藝大集合》的合約糾紛，以及沒有接下華視除夕節目的原因，他清楚交代來龍去脈，至於民視一直對外講他漲價、降價一事，他幽默回應：「儘量用錢來侮辱我。」

胡瓜還原與民視的合約糾紛。（圖／記者吳雨婕攝）

胡瓜日前傳出今年的除夕節目不在華視錄影，回到民視主持除夕特別節目，他透露事情要回溯到2025年，華視那時候就談了，而當年5月民視來找他，但他已經答應華視。至於今年則是華視希望能把節目時間延長，但會因此撞到民視，他覺得乾脆不要做，因為這樣對民視很難交代，「因為我忙《週末最強大》已經焦頭爛額，今年（特別節目）就交給《衝衝衝》，不是外界講的突然華視沒有，前後都有原因。」

關於胡瓜回鍋民視主持《綜藝大集合》一事，他強調從未講過不主持了，他提到，兩年前合作時就沒有簽正式的合約，為了避免爭議，去年10月才會選擇寄出存證信函提醒對方合約要到期了，「然後就傳出我不主持了，民視一下說我要降價、一下要漲價，民視如果不簽合約為什麼要講這個，真實的情況是我沒有合約，就是大藝（製作單位）做一集我拿一集錢？。」胡瓜幽默喊話：「說我跌價、漲價都是他（華視），我希望他能夠堅持他的話，盡量用錢侮辱我，不要光講欸！」

此外，胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜公益演唱會」加入李千娜，胡瓜不忘催票，還提到因為李千娜的加入，還重新弄了新的海報，也透露希望這個公益活動，能繼續下去。

