胡瓜肺部異常「照出毛玻璃」 自爆求助心理醫師

胡瓜YouTube頻道《下面一位》邀檢場、潘若迪上節目，3人加起來超過200歲，潘若迪、檢場透露因工作有些職災，胡瓜則自爆做健康檢查發現肺部有「毛玻璃」，他說：「毛玻璃就是肺腺癌的開始。」目前靠定期追蹤檢查，「後來追蹤這麼多年，確定那個是結痂」。他也自爆2年前因壓力大到睡不好，看了好幾個月的心理醫師，潘若迪勸他要記得休息、多走走，希望大家要善待自己。

3人組團一起到貓空挑戰自助行，常到貓空的檢場化身導遊，信心滿滿的帶沒搭過纜車的胡瓜和潘若迪出遊，只不過光買票就一路講不停，讓胡瓜不忍吐槽：「我們這3個老人家還真吵。」

此次任務要挑戰用自助機台買票，但3人狀況百出，面對只收100和500的機台，胡瓜卻硬塞1000元紙鈔進去，還怪機器壞掉沒反應。接著一行人找不著門票，才發現退出的門票被潘若迪當成發票，還沒搭上纜車就耗許多時間。隨後挑戰用手機找到祕境咖啡廳和夜景餐廳，潘若迪詢問AI，沒想到AI不只不提供答案，還發出「呵呵」的嘲笑聲，氣得他差點當場摔手機。

聊到兒女接棒踏入演藝圈，檢場透露比起擔憂，更希望女兒王敏淳有個開心的生活，胡瓜也坦言其實不想要小孩走這行，因為太辛苦了，沒想到小禎和胡釋安卻自己闖出一番成就，他也感到相當欣慰，不過也認同做什麼事開心最重要。

