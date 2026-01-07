胡瓜肺部驚現「毛玻璃」恐是肺癌？醫揭「看手指1處」：測出肺生病警訊

記者鄭玉如／台北報導

綜藝天王胡瓜日前分享做健康檢查時，肺部影像出現「毛玻璃」，讓他一度非常擔心，追蹤好幾年後，確認只是結痂，也就是肺部受傷的痕跡。振興醫院胸腔內科醫師曾敬閔提到，肺部疾病早期常難察覺，但可以從手指、影像檢查等留意健康警訊。

曾敬閔在節目《健康e起聊》提醒，平時可從手指觀察肺部健康，首先雙手食指彎曲合攏，中間有小菱形空隙，代表身體正常，若菱形消失，則是俗稱的「杵狀指」，可能暗示肺部出現問題，包括肺癌、慢性肺阻塞或肺部纖維化，建議趕緊就醫檢查。

廣告 廣告

曾敬閔指出，肺部早期症狀往往不明顯，可能只有輕微咳嗽或胸悶、胸痛，建議使用LDCT（低劑量電腦斷層）檢查，能清楚看到肺部細微變化，出現白色細紋其實是微小血管，屬於正常現象，若出現一團白霧，就是「毛玻璃變化」；有白點或1至2 公分圓形物則為結節。

曾敬閔提醒，毛玻璃或結節小於0.6公分，建議每年追蹤，如果超過0.8公分，需密切追蹤，3到6個月檢查一次。以胡瓜的案例來說，他因感冒留下的毛玻璃，在3到6個月後就會消失。若想保護肺部，建議採取LDCT檢查，輻射劑量低，能更仔細檢查肺部細節，而一般X光有時無法照出毛玻璃變化。

更多三立新聞網報導

抽油煙機卡油垢好難清！家事達人揭懶人法：油汙全掉光、不費力

4生肖迎超強吉兆！貴人運爆棚、好運連發 屬蛇少奮鬥3年

年奪4萬命！21歲男大生「心因性猝死」 醫揭9種人是高危群

失智不是突然來！「大腦發炎」3警訊 醫：早在10年前就出現

