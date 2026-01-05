胡瓜自曝健檢肺部出現「毛玻璃」 醫直言：肺腺癌的開始

胡瓜 YouTube 頻道《下面一位》最新一集更邀來資深藝人檢場與「筋肉人」潘若迪同框。（《下面一位》提供）

胡瓜近年積極經營 YouTube 頻道《下面一位》，不斷挑戰各種人生初體驗，最新一集更邀來資深藝人檢場與「筋肉人」潘若迪同框，三人年齡相加超過200歲，互動火花十足。節目一開始便聊到健康話題，三人對身體狀況都有相同的憂慮。潘若迪與檢場因長年工作累積不少職業傷害，胡瓜也罕見自曝，幾年前健檢時曾被醫師提醒肺部出現「毛玻璃」狀況，甚至直言「那就是肺腺癌的開始」，所幸目前皆有定期追蹤檢查，身體狀況仍在掌握之中。

不只身體，心理壓力也成為話題焦點。胡瓜透露，兩年前曾因工作壓力過大、睡眠品質不佳，決定尋求心理醫師協助，勇敢正視內心狀態。現場眾人也勸他要懂得適度放鬆，檢場更直言提醒：「不要一整個禮拜工作排得滿滿的。」展現好友間的關心與真誠。

本集任務挑戰使用自助售票機，卻從一開始就狀況連連。機台僅接受100元與500元鈔票，胡瓜卻硬是投入千元鈔，還誤以為機器故障，最後才發現自己根本沒按購票鍵，當場遭潘若迪與檢場吐槽。之後三人又一度找不到門票，才發現潘若迪誤把門票當成發票收好，還沒搭上纜車就耗費大量時間，笑料百出。

接著三人嘗試用手機尋找秘境咖啡廳與夜景餐廳，潘若迪自信滿滿詢問AI，沒想到對方不僅沒給答案，還發出「呵呵」聲響，讓他氣到差點摔手機。聊到兒女陸續踏入演藝圈，檢場表示，比起擔心，更希望女兒能過得開心；胡瓜也坦言其實不希望孩子走這條辛苦的路，但看到他們闖出成績，內心滿是欣慰，並認同「做什麼事，開心最重要」。

