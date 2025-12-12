胡瓜自爆寄「存證信函」給民視 《大集合》不續約：沒結冰哪來的破冰

歐弟（左起）、陳亞蘭、胡瓜。林煒凱攝

全新綜藝節目《週末最強大》由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭以及全方位藝人歐漢聲聯手主持，三位不同世代將帶給大家耳目一新的感受。《週末最強大》將於13日起每週六晚間8點播出，今（12日）舉辦首播記者會，3位主持人全員到場，隆重迎接開播。

《週末最強大》節目製作費驚人，胡瓜表示是商業機密，陳亞蘭說「無上限」。胡瓜說以前就跟陳亞蘭合作過，歐弟就更不用說，平常就常常在一起，默契不太需要話時間沒養。陳亞蘭讚說，瓜哥在前鋒，「事事為我們想得很清楚」，節目中戲劇的部分是最花時間的，選角也很嚴格，可說是八點檔規格。歐弟說：「陳亞蘭也都會去教一些小鮮肉怎麼演？怎麼回應。歌舞的部分就是跟隨著瓜哥。」

廣告 廣告

胡瓜分享與民視的合約內幕。林煒凱攝

歐弟分享，在市場遇到很多故事，攤販都侃侃而談。陳亞蘭分享，臉要畫黑，通告都早上七八點，四五點就要起床。瓜哥分享，歌中劇那些都很花時間安排，一集節目就要耗費兩三天。陳亞蘭讚嘆：「瓜哥任何事考慮得很周全，由心佩服。」更補充，瓜哥為這節目的用心很值得敬佩，所以我們才願意這麼早出通告。

瓜哥說，這節目大概是他綜藝的「最後一舞」，以前發生過「人家以為我製作人，還告我，官司打了四五年，法官說人家是主持人，你告人家幹嘛？」澄清這節目也不是擔任製作人，但強調：「你當主持人要知道人家在幹嘛。」瓜哥也表示，當我們要做這節目，另外兩台收視上升，代表市場已注意到這個時段。

歐弟：「現在人看手機太久，很傷頸椎，坐回沙發，養生啦！」笑翻全場。除夕節目，瓜哥透露先前回華視，才有這節目，四、五月民視就有找瓜哥說「希望他幫忙做除夕節目」，但瓜哥說不行，因為已經先答應華視。民視說，那大集合團隊能不能錄兩小時，瓜哥很尊重華視，讓華視同意後，才答應錄。

談到與民視的合約，胡瓜說：「我跟民視說，我可以寄存證信函給你，我就寄給他不續約，民視也給我祝福。」《大集合》不續約，胡瓜說：「沒有結冰，哪來破冰。」胡瓜也澄清「跟民視是沒關係的」，也沒有跟製作公司大藝娛樂談。合約就是到1月31日。從頭到尾沒有降價主持的問題。另外，在《週末最強大》這個節目都跟阿嬤切菜，不會發生先前遭質疑「襲胸籃籃」的意外事件。

陳亞蘭也傳授許多經驗，戲的妝化上去了就不能亂來，有次歐弟拿開過光的刀，就在耍刀，結果真的出意外，被馬伕撞一大下，歐弟就趕快下跪：「我不知道那個開過光。」然後攝影機換電池要拍歐弟還是沒電，然後要跟熊仔要唱饒舌還黑畫面。陳亞蘭就拿著刀說：「沒事了！沒事了！」但是，最後結尾馬伕要翻，又差點壓到歐弟，後來大家內心都有陰影了，要拿陳亞蘭拿過的東西，都會先問過有沒有開過光，瓜哥開玩笑說：「連她拿零食給我們，都要問有沒有開過光。」

唐從聖、歐弟。潘佳琪攝

歐弟、黃嘉千。潘佳琪攝

《週末最強大》首播記者會。潘佳琪攝



回到原文

更多鏡報報導

阿Ken主持台中跨年近10年「想置產」 三金歌王盧廣仲加入卡司陣容

Energy阿弟「復刻爸爸炸醬麵」 憶亡父忍不住流淚：我爸到底怎麼加的

好萊塢女星Wenne Alton Davis過馬路遭車撞身亡 駕駛是61歲男子「無人被捕」