胡瓜與民視破冰重啟合作「價碼曝光」 現身除夕節目不同台白冰冰

傳出胡瓜（中）與民視合約談攏將續約。（圖／翻攝臉書／綜藝大集合）

資深主持人胡瓜與民視鬧僵近一年後，雙方近期正式破冰，重新展開合作。據了解，《綜藝大集合》將續約胡瓜，主持酬勞維持每月200萬元不變，胡瓜也釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目的運動比賽單元錄製。然而晚間守歲主節目部分，他仍選擇與華視合作，並未與白冰冰同台，兩人依舊維持「王不見后」狀態。

胡瓜與民視關係一度緊張，起因於去年電視台未提前告知將週六黃金時段改由白冰冰主持《超級冰冰Show》，此舉引發胡瓜不滿，認為多年合作基礎遭破壞。之後又因酬勞談判陷入僵局，最終雙方未完成續約。胡瓜去年轉向華視主持除夕節目，收視成績亮眼，證明其節目號召力依舊。

胡瓜不滿白冰冰（右）主持的《超級冰冰Show》擠下他週六黃金時段。（圖／翻攝臉書／超級冰冰Show）

經歷一年，下個月胡瓜將攜手陳亞蘭、歐漢聲在華視主持《週末最強大》和同時段的白冰冰的《超級冰冰Show》對打。

據《鏡週刊》報導，民視日前主動釋出善意，希望挽回胡瓜這位招牌主持。如今雙方達成新共識，胡瓜確定續留《綜藝大集合》，且主持費用不做調整，但據悉新合約將改與節目製作單位簽署，而非直接與民視簽約。

除夕節目部分，胡瓜將回民視錄製白天播出的運動單元，展現善意與回應觀眾期待，但晚間守歲段落，胡瓜仍選擇與華視合作。民視主持群部分，還是由陳美鳳、白家綺和白冰冰擔綱。

