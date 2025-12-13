胡瓜與陳亞蘭、歐漢聲華視13晚《週末最強大》，拋出陳亞蘭震撼扮包公開場.胡瓜震撼彈與民視《綜藝大集合》到1月31日

展昭（歐漢聲）-左起，霸氣包青天（陳亞蘭），胡瓜（公孫策）現身/華視提供

華視和緯來電視網共同推出大型綜藝節目《週末最強大》，13日由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭以及全方位藝人歐漢聲聯手主持。首映記者會上以氣勢磅礡的開封府呈現《週末最強大》古裝劇的精緻度。

由於胡瓜主持民視《綜藝大集合》節目長達24年，傳出合約在明年1月底到期，因電視台砍200萬主持費，雙方關係陷入僵局。胡瓜12日與陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）出席華視《週末最強大》記者會，拋出震撼彈宣布只主持到1月31日。民視回應表示:大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。當時民視因希望共體時艱降價主持，遭胡瓜拒絕，胡瓜表示：「我到華視做除夕，才有今天的(週末最強大)。」

廣告 廣告

胡瓜還原當時雙方的說法，「民視四、五月就來找我，希望主持除夕節目，我說華視已經要續作，人家已經先訂，他們就希望我回去做兩小時的運動會。」 胡瓜說當時有但書「需要華視同意才可以，獲得華視同意後，我才可以去做運動會。」

12日《週末最強大》新開張的開封府，主持人均以古裝短劇驚喜亮相，歐漢聲帥氣的熱舞扮演展昭登場，胡瓜饒舌扮演公孫策逗趣現身，霸氣十足的包青天出場，由超強氣場的陳亞蘭擔綱，震懾眾人。

華視和緯來電視網共同推出全新大型綜藝節目《週末最強大》，3主持人胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲，首先歐漢聲偶帥氣的熱舞扮演展昭登場，胡瓜饒舌扮演公孫策逗趣現身，最後霸氣十足的包青天出場，陳亞蘭超強氣場震懾眾人。

特別來賓黃嘉千、唐從聖也都以一席古裝裝扮驚喜獻花，搭配戰鼓舞獅祝賀團，一同恭賀《週末最強大》開播收視長紅。華視總經理劉昌德表示:「節目籌備了將近一年，各方努力之下才打造出如此華麗的綜藝節目，因此特別感謝製作單位、合作夥伴，以及三位最強大的主持人胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲，《週末最強大》才能在明日端上桌讓觀眾們品嚐。」

《週末最強大》節目內容多元豐富，除了最大亮點古裝劇現代包青天外，還有歌舞秀、新版驚聲尖笑，以及外景做菜單元。《週末最強大》胡瓜負責歌舞秀單元「瓜瓜夜總會」，陳亞蘭則全力負責「現代包青天」，親力親為與各單位溝通，並教導新生代藝人演戲的訣竅。歐漢聲則笑說他負責顏值擔當，當場被陳亞蘭扮演的包大人喝斥，引發眾人歡笑，實際上他是三位當中最會做菜的代表。模仿天王歐漢聲在記者會上應主持人要求即興模仿祝賀《週末最強大》開播，他更自虧因擔心歌曲有版權問題，只好改模仿劉德華、郭富城與張學友三位巨星版本的兒歌，逼得陳亞蘭當場笑到落淚。

外景做菜單元「胡蘭歐出任務」的企劃非常新穎，三位主持人一大早約七、八點就到早市，尋找鄉親幫忙做菜完成任務，期間發生不少逗趣事情，胡瓜笑稱鄉親看到他切菜血壓就飆高，因此馬上過來幫忙，熱情的粉絲見到陳亞蘭還當場要求合唱歌仔戲，節目希望「上到99，下到剛會走，阿嬤帶外孫一起來看節目」。