胡瓜花蓮工作 在地面粉絲帶路導覽

記者戴淑芳／台北報導

綜藝天王胡瓜youtube頻道《下面一位》最新一集播出胡瓜到花蓮工作，除了景色的美麗盡收眼底之外，也和花蓮在地面粉相見，並由粉絲帶路，跟著去探訪深藏在花蓮好吃好好玩的地方。

第一位面粉帶胡瓜開小越野車遊玩北濱公園，路上看到一群開著露營車的民眾，胡瓜也過去攀談，直接登上露營車一一介紹起來，彷彿有點心動也想入手一台。

接下來由有花蓮地方版版主之稱的面粉，介紹在地人才知道的頂級美食，而胡瓜的吃貨雷達也不是假的，馬上就聞出有香腸香味，一秒猜中店家。