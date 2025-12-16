胡瓜花蓮行不忘關心災情！嘆重建路漫長 粉絲憶驚恐畫面

胡瓜近日到花蓮與在地粉絲相見。（圖／下面一位提供）





綜藝天王胡瓜開設YouTube頻道「下面一位」，最新一集播出胡瓜到花蓮工作，除了景色的美麗盡收眼底之外，也和花蓮在地面粉相見，並由粉絲帶路，跟著去探訪深藏在花蓮好吃好好玩的地方。

第一位面粉帶胡瓜開小越野車遊玩北濱公園，一邊馳騁在沙地上一邊熱情像胡瓜介紹路邊美景，而路上看到一群開著露營車的民眾正在享受生活，充滿好奇和社交技能滿點的胡瓜二話不說過去和他們攀談，直接登上露營車開始一一介紹起來，彷彿有點心動也想入手一台，有空就開到海邊愜意一下，喜歡花蓮如此慢活的生活步調，

胡瓜品嚐當地美食。（圖／下面一位提供）

接下來由有花蓮地方版版主之稱的面粉，介紹在地人才知道的頂級美食，而胡瓜的吃貨雷達也不是假的，馬上就聞出有香腸香味，一秒猜中店家。在地50年老店，熱銷程度才開店半小時就有品項已售罄，讓胡瓜沮喪不已，不過聽到有先預留馬上又開心了起來，真是吃貨無誤，讚嘆自己相當有口福。

難得來到花蓮，胡瓜也訪問這些面粉時常遇到天災的心情為何，面粉坦露其實前一兩年次數有點太頻繁，已經有點習慣，分享過去大地震時，自己當下正在直播工作，而倒塌的雲翠大樓就在住家距離一百公尺處而已，畫面可以看到所有東西都落下，也清楚錄到地震的搖晃和驚恐，雖有損失但人平安無事最重要，胡瓜也感嘆花蓮的重建之路還很漫長，但一定會陪伴走過，為花蓮加油。



