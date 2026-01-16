胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他確定回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持，只是合約到了，而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來污辱我，但問題就是沒有簽啊。」
胡瓜梳理時間線，表示去年四月就已口頭答應華視主持2026除夕特別節目，五月民視才來詢問，並表示如果怕播出時間衝突互打，是否可以至少主持運動會單元，獲得華視長官同意，他才答應民視。不過後來華視希望延長主持時段，「會打到，倒不如就不要做。」
另一方面，胡瓜表示從沒說過不主持《綜藝大集合》，只是合約到期了，需要重新簽訂。由於過去合約糾紛的前車之鑑，他在去年十月寄出存證信函提醒，卻被傳成是不主持，就連路人都誤會以為他要退休。
胡瓜無奈說道，與民視並無合約，不解為何不斷放話，一下子說他主持漲價，一下子又說他降價，話都他們在說：「老實講，現在就是沒有合約，做一集領一集，沒有漲價跌價。」不過相關業務，是與大藝對接，最後要離開前，冷笑說：「既然一直講錢，你儘量用錢來污辱我，不要只光講嘛，問題就是沒有簽啊。」
