胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》 冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我

胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」

胡瓜16日出席《週末最強大》記者會時，談到《綜藝大集合》主持（圖／小娛樂）

胡瓜梳理時間線，表示去年4月就已口頭答應華視主持2026除夕特別節目，5月民視才來詢問，並表示如果怕播出時間互打，是否可以至少主持運動會單元？他先獲得華視長官的同意，才答應民視。不過後來華視希望延長主持時段，「（時段）會打到，倒不如就不要做。」

另一方面，胡瓜表示從沒說過不主持《綜藝大集合》，只是合約到期了，需要重新簽訂。由於過去合約糾紛的前車之鑑，他在去年10月寄出存證信函提醒，卻被傳成是不主持，就連路人都誤會，以為他要退休。

胡瓜無奈說道，與民視並無合約，不解為何不斷放話？一下子說他主持漲價，一下子又說他降價，話都別人在說：「老實講，現在就是沒有合約，做一集領一集，沒有漲價跌價。」不過相關業務，是與大藝娛樂對接。

最後要離開前，胡瓜冷笑說：「既然一直講錢，你儘量用錢來侮辱我，不要只光講嘛，問題就是沒有簽啊！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導