胡瓜被指節目「襲胸」籃籃 郭忠祐還原現場「角度問題」

【緯來新聞網】胡瓜昨（17日）在錄民視《綜藝大集合》時，被網友發現在玩「投懷送抱」遊戲時，手不慎摸到助理主持人籃籃的胸部，因此引起部分網友不滿，認為胡瓜是在吃豆腐，製作單位今也特地發聲道歉，而胡瓜目前則為回應此事，倒是主持人之一的郭忠祐今出席演唱會宣傳活動時緩頰，認為現場狀況沒有問題，認為只是角度問題，因為遊戲是得坐破氣球，因此才有角度上錯位的問題。

郭忠祐出席活動時為胡瓜緩頰。（圖／記者王人傑攝）

但畫面中，「被坐」的籃籃面有難色，郭忠祐則替胡瓜解釋說，當下籃籃應該只是覺得瓜哥很重，沒有其他不舒服的感覺，「很重的時候會有驚恐的表情，看起來她好像很害怕。」認為當事人應該沒有不舒服，他也替胡瓜抱屈，覺得對方看到新聞應該心裡也會覺得很無辜。而他自己如果需要和女生玩遊戲的話，則會非常注意保持距離。

胡瓜玩遊戲時意外觸碰到籃籃胸部。（圖／翻攝《綜藝大集合》）

而對此爭議，《綜藝大集合》製作單位則表示：「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」



★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​★

