胡瓜被疑玩坐氣球手滑籃籃胸部 《綜藝大集合》發聲道歉

胡瓜（右）與籃籃。（圖／翻攝自綜藝大集合臉書）

胡瓜日前與籃籃、阿翔、郭忠祐、賴慧如一同主持《綜藝大集合》，17日前往雲林麥寮錄製外景。有網友上傳節目中玩「投懷送抱」遊戲的片段，指出胡瓜在遊戲過程中，不僅重重坐在籃籃身上壓氣球，還疑似不慎碰觸到對方胸部，引發討論。對此，製作單位也作出回應。

畫面中，籃籃坐在椅子上雙手抱著氣球，胡瓜為了壓破氣球，快速衝上前坐在她腿上，並將手放在她肩上使力。第三次嘗試時，因力道過大導致椅子整個塌陷，籃籃整個人向後倒地，起身後還不斷揉著大腿，看起來相當不適。網友更發現，胡瓜原本要搭在肩上的手疑似滑到籃籃胸口，對節目呈現方式提出質疑。

胡瓜玩遊戲疑似摸到籃籃胸口。（圖／翻攝自s8714451 Threads）

對此，製作單位回覆：「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」

