胡瓜被讚「本人怎麼那麼帥」 熱情粉絲當場獻吻

胡瓜拜訪長輩給驚喜。（圖／下面一位提供）

胡瓜開設YouTube頻道，最新播出迎來第100集，胡瓜驚喜到年紀將近90歲的面粉長輩家中們送幸福。而胡瓜的現身，也讓阿嬤笑容燦爛，興奮喊：「我昨天才在電視上看你！」，從電視上走出來的驚喜阿嬤不敢相信，滿眼緊盯胡瓜，眼神滿是喜愛。而阿嬤是《綜藝大集合》的忠實觀眾，於是許願想要和胡瓜玩一次大集合的遊戲，胡瓜特別設計鏟錢遊戲，過程中也偷偷助阿嬤一臂之力，最後也特別加碼紅包，兩人互相擁抱道謝，非常溫馨。

隨後胡瓜來到一群姊姊家中，像亂入姊妹淘聚會一般，還沒坐下就被熱烈歡迎，一下被稱讚「本人怎麼那麼帥」，一下又被瘋狂被餵食，甜蜜的負擔讓胡瓜高喊「真的不能再吃了！真的是職業傷害」，結果被回覆：「不吃飽怎麼有力氣減肥！」讓胡瓜啞口無言。胡瓜也把大集合遊戲原味重現，和阿嬤們玩起彈乒乓球拿獎金，玩得興高采烈，道別時都依依不捨，阿嬤還熱情獻吻，胡瓜開玩笑表示：「親一口拿回1000元」，非常歡樂。

胡瓜也有感而發，坦言其實很喜歡做這個系列，除了逗趣說自己是全場最年輕的人之外，他也因為拍攝YT有機會可以和長久以來支持自己的人當面感謝，聽到許多人生故事，他也會更加努力，讓喜愛收看他節目的人天天開心。

