胡瓜被追問「與民視合約進度」 驚曝「你們不知道的可多了」

由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年完成台北2場、台中2場演出，口碑爆棚；歲末將至，胡瓜11日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」將於2026年3月21、22日重返臺北流行音樂中心（北流）；揭曉兩天不重複的壓軸卡司，兩晚風格各自綻放，打造兩場最華麗的跨世代音樂盛宴。

胡瓜近期與民視的合約進度一直是外界注目的焦點，今天面對大批媒體追問，胡瓜表示「大家知道的事可多了」，但希望不要模糊今天的公益焦點，僅表示明天華視記者會再聊。「鑽石舞台之夜」演唱會以公益出發，本次還邀到蕭敬騰演出。蕭敬騰不只情義相挺，一口氣答應演出，還將酬勞捐出，力挺公益，愛心不落人後。

歌手部分，除保留原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君，再添走過秀場風華的國民女神王彩樺，帶來魅力全開的台味金曲。而備受矚目的壓軸之星，兩天節目呈現截然不同風格：3月21日由余天、余祥銓父子和黃西田，組成限定同台的台語重量級組合，勢必笑料不斷；3月22日金曲歌王蕭敬騰將以搖滾能量震撼全場，精彩可期。



