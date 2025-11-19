胡瓜襲胸引熱議 小禎曝選跟籃籃玩遊戲真相

藝人籃籃、胡瓜。（圖／翻攝自籃籃、胡瓜臉書）





日前知名主持人胡瓜在節目《綜藝大集合》中，示範玩招牌遊戲「投懷送抱」，請助理主持人籃籃坐在椅子上，胡瓜坐到籃籃身上，卻被網友發現胡瓜疑似摸到籃籃胸部，引發討論，胡瓜愛女小禎今（19日）為胡瓜發聲，強調胡瓜是無心之失。

小禎透露，她前昨日曾親自致電胡瓜關心狀況，胡瓜對事件發展感到委屈，胡瓜強調該節目播出多年、相關遊戲關卡也行之有年，錄影時需由主持人示範遊戲動作，而他會選擇請熟識的籃籃協助示範，是因為與籃籃及籃籃男友皆相當熟悉，能降低外界揣測，「如果換成其他啦啦隊成員，爭議可能會更大」，因此他自認已盡力避免可能被解讀成 MeToo 的情況，對事件仍然引發討論感到遺憾。

小禎表示，胡瓜平時在外景錄影時情緒亢奮、動作大，有時不小心碰到她本人，他甚至都「沒感覺」，強調對方並非刻意。她透露，胡瓜當天的示範動作或遊戲設計，如果被認為不恰當，製作單位應該要開始全面檢討。

不過小禎也站在女性角度力挺籃籃，表示若籃籃有任何不舒服的感受，「姐姐一定會帶你，我們都支持你」，只要感受到不舒服，就一定要說出來，這都是女性的真實感受，再次強調，相關環節也需要檢討。

