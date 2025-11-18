胡瓜襲胸籃籃嚇呆！郭忠祐當場目睹受訪這樣說 無奈緩頰容易被捕風捉影
記者鄭尹翔／台北報導
資深主持人胡瓜主持《綜藝大集合》已達25年，近日有網友發現節目「投懷送抱」遊戲中，胡瓜坐到籃籃大腿上壓氣球時，疑似觸碰到籃籃胸部，同為節目主持人的郭忠祐今（18日）出席「歌之饗宴14 台灣歌姬黃妃演唱會」記者會時，也針對此事回應。他表示，遊戲當下大家都很投入，認為胡瓜是無辜的，「那個遊戲就是要把氣球坐破，會有近距離接觸，我那個角度看是沒有問題」。
郭忠祐指出，節目內容尚未播出，他昨天隨製作單位到雲林錄影，看到網友拍到籃籃面露難色，認為「應該當下只是覺得胡瓜很重，沒有不舒服的感覺，很重的時候會有驚恐表情，看起來好像很害怕」。他也認為當事人應該都沒有不適，「瓜哥看到新聞應該也會傻眼」。
談及是否有關心胡瓜與籃籃，郭忠祐表示明天將前往桃園中壢時會關心兩人，並幽默表示胡瓜內心可能罵髒話，但他認為胡瓜很無辜，而籃籃也應該沒覺得被襲胸。他補充，「投懷送抱」遊戲很久沒玩，沒想到引發爭議，讓他有些傻眼。
郭忠祐強調自己玩遊戲時都非常小心，「本來跟女生就會盡量保持距離，大家人手一機就會亂拍，很容易捕風捉影」。製作單位也聲明，「遊戲環節中出現不當肢體接觸，我們深感抱歉，會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾提醒與支持」。
