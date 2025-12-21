胡瓜親自上場幫「98歲奶奶賺到7000」 人生故事曝光超感人

胡瓜代替98歲奶奶上場。（圖／民視）

胡瓜帶著《綜藝大集合》到桃園蘆竹誠聖宮，因鄰近桃園機場，關聖帝君被地方視為航空城的守護神。看著飛機不時劃過天際，他臨時起意設計新遊戲「帶著媽媽飛翔撞獎金」，讓現場氣氛一路升溫。

胡瓜訪98歲老奶奶。（圖／民視）

遊戲由鄉親媽媽抽出一張撲克牌，1到6點代表各自的幸運數字，男藝人推著被吊起的媽媽去撞六顆裝有撲克牌的氣球，只要點數相符就過關。開場示範由南珉貞打頭陣，前一刻才信心滿滿，吊車一升起立刻尖叫連連，第一顆沒中又要求再來一次，直到撞到幸運數字才在半空中放聲歡呼。示範過後，媽媽們輪番上場，陸續把獎金帶回家。

廣告 廣告

壓軸登場的是一位98歲的奶奶，訪談中得知她曾是紀錄片演員，人生故事動人。為了替奶奶拚獎金，胡瓜乾脆親自上陣，代替奶奶被吊到半空中，旋轉好幾圈一口氣把氣球全數撞破，成功為奶奶贏得7000元。全場笑聲與掌聲齊發，也為這趟航空城之旅畫下溫暖句點。