胡瓜觸碰籃籃胸部爆爭議 《大集合》最新錄影畫面曝光

胡瓜（中）、籃籃在中壢錄製《綜藝大集合》。（讀者提供）

胡瓜、籃籃日前在雲林錄製《綜藝大集合》示範「投懷送抱」的遊戲關卡時，胡瓜不慎觸碰的籃籃胸部，引發批評。節目組今（19日）下午按照原定行程在中壢錄製外景，胡瓜開拍前率領籃籃等人虔誠參拜，祈求錄影過程順利。

拜拜時，籃籃站在胡瓜旁邊，2人互動不錯，面對現場媒體追問，胡瓜全程微笑，但婉拒受訪。

更多中時新聞網報導

細田守來台嘗鼎泰豐：別吃日本分店

陳佩賢闖陸綜20強 感動獲哈林加持

NBA》巴恩斯準大三元 暴龍近7戰6勝