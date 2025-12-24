胡瓜訪百年漁村 灌香腸初體驗

胡瓜到百年漁村尋找限定海味，體驗灌香腸。

記者戴淑芳∕台北報導

綜藝天王胡瓜Youtube頻道《下面一位》最新一集來到百年漁村尋找限定海味，首度體驗灌香腸，笑喻「好像在動外科手術」。

胡瓜跑遍全台外景，卻尚未搭乘過深澳鐵道自行車。這回一路從深澳站騎到八斗子站，沿途風光明媚，依山傍海的美景讓胡瓜身心舒暢，也是解鎖了一項初體驗，也感謝《下面一位》帶他去遍沒去過的地方。

難得來到八斗子，胡瓜也體驗特殊的透抽一夜干，一度不小心將透抽解體；好在漁村媽媽及時救援，乾煎後的透抽一夜干也深得胡瓜心。