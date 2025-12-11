胡瓜認「有私訊辛龍要聊天」 真實互動狀況曝光

辛龍的老婆劉真2020年過世後，他因為傷心過度，直接消失在螢光幕上5年，近日終於正式宣布重返華語歌壇，並更新社群媒體，貼出對著鏡頭比YA的照片跟大家問好，胡瓜11日出席記者會時，被問到辛龍的近況，他也終於鬆口。

胡瓜11日帶著「鑽石舞台之夜」演唱會的班底跟媒體們見面，這次卡司打出余天、黃西田等人，蕭敬騰甚至為了公益，確定加盟周日3月22日的演出，被問到有沒有邀請辛龍，胡瓜表示「辛龍有傳他的新歌給我聽，如果他想要來的話，會自己來跟我說」。

廣告 廣告

經過進一步追問後，胡瓜表示辛龍有傳新歌跟照片給他，他有主動回問辛龍要不要找時間聊天，但對方都已讀不回，可是辛龍在父親節、教師節、過年都會傳訊息恭賀，但只是單方面的問候，看到要不要聊天就不置可否，胡瓜看起來有點失落，他表示「我本來想說他發片，可來聊之後的事情」，但還是替辛龍發新歌開心。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導