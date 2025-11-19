胡瓜誤觸籃籃胸部遭網撻伐 小禎吐心境：我會大義滅親

小禎19日出席活動被問及爸爸胡瓜的事。（池宗玲攝）

胡瓜、籃籃日前在雲林錄製《綜藝大集合》示範「投懷送抱」的遊戲關卡時，胡瓜不慎觸碰的籃籃胸部，引發批評。女兒小禎（胡盈禎）今（19日）出席保養品 W.SHOW 10周年活動，直言如果女生感到不舒服，她將大義滅親。

小禎昨剛好為了工作的事與爸爸聯繫，透露胡瓜為了此事感到難過，「籃籃等於是他另外一個乾女兒，他難過事情演變成這樣。其實他已經避嫌了，像是節目上有其他很辣的啦啦隊 ，他覺得找別人示範更不恰當，那籃籃跟在他身邊這麼久，找她比較適合」。

她也說，如果籃籃感覺不舒服，她一定會站在女生方，給與支持並尊重，「我是大義滅親型的」。

