胡瓜證實續主持《大集合》！還原內幕開酸電視台：盡量用錢來侮辱我

「綜藝天王」胡瓜主持老牌節目《綜藝大集合》長達24年，日前雙方傳出因主持價碼談不攏將於今年1月31日合約到期後不再續約，豈料，近日又傳出雙方成功破冰，將繼續主持，對此，胡瓜今（16）日出席《週末最強大》媒體記者會，談及此事也正式回應了。

胡瓜表示，去年4月華視率先邀請團隊主持除夕特別節目，民視則於隔月提出邀請，對此，他在獲得華視高層同意後便答應民視主持晚上10點運動會型態的節目，豈料，華視又於事後提出延長時段的要求，但拉長時段後將與民視撞上，而胡瓜為了信守承諾，只能忍痛拒絕華視邀約。

對此，胡瓜坦言：「我很難交代，我們在忙節目已經是焦頭爛額。」最終華視決定由徐乃麟、曾國城主持的《天才衝衝衝》接下今年除夕節目。至於外界所好奇的《綜藝大集合》合約問題，胡瓜則強調，自己去年10月寄存證信函告知對方合約到期，沒想到最後變成不主持，甚至有觀眾以為他要退休了。

胡瓜強調，「我只是說合約到了，他一直說我要降價，那我覺得很奇怪，民視沒有要簽這個合約為什麼要講這種話，我到現在還是不太懂。我現在是沒有合約，現在是大藝做一集我領一集，沒有變動，也沒有漲價跟降價。」證實將繼續主持《綜藝大集合》，對於主持酬勞屢被傳漲價或降價，胡瓜也無奈表示：「沒有所謂價錢問題，我多希望他們（民視）盡量拿錢來污辱我啊。」



