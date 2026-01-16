胡瓜證實與民視無合約 狠酸「盡量用錢來污辱我」

胡瓜今出席《週末最強大》開棚記者會。黃于珊攝



胡瓜今（1╱16）與陳亞蘭、歐漢聲、李千娜、曾心梅、邵大倫、林俊逸現身《週末最強大》開棚記者會，對於日前傳出和民視破冰，將繼續主持《綜藝大集合》，他也還原始末，並證實與製作單位「大藝娛樂」沒簽約，並沒好氣地說：「說我要漲價、說我要降價也是他講的，到底哪一樣是真的？我希望他能堅持他講的話，你盡量用錢來污辱我，你可以用錢來污辱我，但是你不要光講啊」！

去年胡瓜轉戰華視主持除夕節目，他也脫口「想收掉一個節目」，被猜是指主持24年的《綜藝大集合》，還被爆和民視重啟續約談判，主持費將維持每個月200萬元。

今胡瓜表示：「我當時是因為前2年合約沒有寄，所以他被我告，我不想跟民視再產生這種糾紛，所以在10月份我就提醒他《大集合》 2026年1月31日到期，我寄了存證信函告訴他『你合約到期』，可是這個『你合約到期』傳到變成『他已經不主持了』，我從頭到尾沒說我不主持。」還抱怨很多歐巴桑都問他「你要退休囉」？不解傳到最後竟變成他要退休了。

對於合約問題，胡瓜無奈表示：「我只是說我合約到1月31號，但是民視並沒有說要簽啊，可是民視一直說我要降價，接下來又說我要漲價，那我覺得很奇怪，民視沒有要簽這個合約，為什麼要講這些話？我不太懂，我到現在還是一頭霧水。」強調目前沒有合約，「真實的情況是大義跟我做1集、我領1集的錢，就是這樣，沒有變動，也沒有所謂漲價、降價的問題」。

至於將回鍋主持《民視第一發發發》除夕特別節目的明星運動會單元，卻跌出華視除夕節目主持名單，胡瓜也還原協商過程，「2025年4月華視就希望我們留下來做除夕節目，但是還沒顯現的計畫，5月民視就來找我，問我能不能回民視主持節目，我說我已經答應華視，他說華視只做前面啊，你後面那個《大集合》的運動節目是你的，你不能不回來」。

於是胡瓜回頭問華視意見，「華視說既然這麼早來約，我現在也不能給你承諾，你可以去做10 點倒12點」。但今年華視想延長節目，「可是延長會撞到民視，我很難交代，與其這樣乾脆就不要做」。加上他為《週末最強大》已忙到焦頭爛額，華視說今年就先交給《天才衝衝衝》，要他們專心打仗，「前後是有原因的，我是比較重承諾，我就去了（民視）」。

