胡瓜證實1月底卸《大集合》24年主持棒 揭拒同台白冰冰真相
胡瓜今（12╱12）與陳亞蘭、歐漢聲出席新綜藝節目《週末最強大》開播記者會，之前傳出他將回鍋主持《民視第一發發發》除夕特別節目的明星運動會單元，但不會和白冰冰同台，對此他證實與民視緣盡，並透露不會再續約，「我在3個月之前寄給他（民視）不續約（存證信函），民視也給我祝福，從頭到尾就這樣而已，他尊重我們的決定」。對此，民視稍早前表示：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」
去年胡瓜轉戰華視主持除夕節目，他也脫口「想收掉一個節目」，被猜是指主持24年的《綜藝大集合》，還被爆和民視重啟續約談判，主持費將維持每個月200萬元，民視之前也表示：「有關胡瓜明年主持費用，目前由『大藝娛樂』商談中，細節不便對外透露。」
對於被指與民視破冰、但不和白冰冰同台，胡瓜解釋：「誰跟她不同台？我也不知道哪裡來的新聞，嚴格講起來我回到華視做的除夕節目才有今天這個節目，其實民視4、5月就來找我，希望我回民視主持（除夕節目），當時我跟他說不行，因為華視已經訂下今年演出，民視問我能不能回來主持2個小時運動會？那是《大集合》的團隊，他說我應該要照顧這個節目，我說這個也需要經過華視同意才可以，我獲得華視首肯之後，我回過頭跟民視講說我可以回去做那2個小時，其他時間是不行的，這跟同不同台是沒關係的。」
胡瓜也說因為前2年與民視發生合約問題，「雙方熟歸熟，一定要先寄存證信函，今年我怕又發生那件事情，所以我就跟民視講說我可以寄存證信函給你？他說可以，所以我是9月、10月寄了存證信函」。
另外，胡瓜強調與民視沒交惡，「我在3個月之前寄給他不續約，民視也給我祝福，從頭到尾就這樣而已，他尊重我們的決定，可是媒體寫『胡瓜要回民視主持節目、2個又破冰』，但沒有結冰哪來的破冰」？
對於民視之前表示主持費用由「大藝娛樂」商談中，胡瓜不解地說：「這件事跟民視已經沒有關係，所以民視一直在講這些，其實我跟民視沒有關係，媒體又一直去問人家很奇怪，我就寄存證信函給他，他也OK、祝福我，你還要去問民視？民視還可以大剌剌講一堆，我就覺得好奇怪，我們倆已經沒合約了。」
至於是否與大義續約？胡瓜說：「現在沒有談到這個，跟大義也無關啊，我的合約是錄到1月31號啊，民視也OK，就這樣啦！」針對主持費降價一事，他強調：「根本沒有，從頭到尾沒有，我不知道誰放的話。」《週末最強大》12月13日起每周六晚間8點於華視播出，12月20日起每周六晚間6點於緯來綜合台播出。
