胡瓜賣鬧啦！持刀去骨嚇死所有人 市場扛壩子鮮魚拿免錢

【緯來新聞網】胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲聯手主持華視、緯來電視網綜藝節目《週末最強大》，強檔單元「瓜瓜夜總會」以老將 MIX 新秀為歌唱主題，意外讓前任男女朋友風田、舒子晨意外合體；外景單元「胡蘭歐出任務」連續數周深入在地市場拍攝，有鮮魚攤商一見到胡瓜激動大喊：「你要吃什麼都不用錢！」隨即抓起塑膠袋就往裡狂塞好幾條大魚。

陳亞蘭（左）、歐漢聲（後）看胡瓜（中）去骨雞腿很驚險。（圖／華視提供）

廣告 廣告

「瓜瓜夜總會」特別邀請蔡小虎、江志豐、謝金晶、曾心梅、風田、鍾采穎、賴慧如、舒子晨、Amanda、Nicole及女團「AKB48 Team TP」同台演出，老中青三代實力派歌手輪番開唱，經典組曲掀起滿滿回憶殺。其中，蔡小虎與風田意外聊起共同嗜好「柏青哥」，風田更激動直呼：「我也愛打！」兩人瞬間在台上大聊專業術語、自開聊天室。



本集外景挑戰經典家常菜「醬燒雞丁」，在採買過程中，胡瓜獻出人生首次的「雞腿去骨初體驗」。由專業雞販現場手把手傳授刀法，只見胡瓜神情緊張、小心翼翼地拿著尖刀操作，讓一旁的陳亞蘭看得提心吊膽，不斷驚呼提醒：「阿瓜師！要小心耶！」全程慌亂又逗趣。



古裝劇單元「現代包青天」由陳亞蘭率領胡瓜、歐漢聲、唐從聖組成，本集改編經典冤案《烏盆記》，邀沈世朋、王彩樺、王宇婕、男團「ARIKS」同台飆戲，原本令人不寒而慄的冤案，竟被翻玩成笑料滿點的荒謬鬧劇。《週末最強大》每周六晚間8點華視主頻、12月20日起每周六晚間6點緯來綜合台播出。

更多緯來新聞網報導

詹姆士菲律賓教堂點蠟燭突滅火 黃姵嘉吃「鴨仔蛋」見頭崩潰

任賢齊曝出道34年最大心願 勤練張清芳《出嫁》想篡位