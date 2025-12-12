胡瓜退出《綜藝大集合》 放下24年主持棒「只做到明年一月」

《綜藝大集合》播出24年，正式走入歷史。胡瓜12日出席新節目《週末最強大》時，鬆口有自己主持內容的《綜藝大集合》已經錄製最後一集，內容將於明年（2026）一月播出。

《綜藝大集合》。（圖／民視）

事實上，胡瓜昨日（11）才出席餐敘宣傳「鑽石舞台之夜」演唱會，當時就表示所有關於民視的問題，都會在12日回答。在此前，曾有報導傳出電視台有意將胡瓜主持費砍半，導致胡瓜不滿、不再與電視台續約。

胡瓜今日鬆口，2年前合約發生問題，「其實不管熟不熟都會寄存證信函，我擔心今年又發生一樣的問題 ，我有問民視說我可以寄存證信函嗎？」最終，胡瓜篤定地表示自己沒有要續約《綜藝大集合》。

廣告 廣告

至於此前民視聲稱，跟胡瓜有關的酬勞協調，都將改由製作單位大藝娛樂負責，胡瓜反駁道，此事與大藝娛樂無關，也沒有商談，「《大集合》合約到1月31日，錄影也是到那。」

不過，胡瓜不續約《綜藝大集合》，是否意味節目因此走入歷史，亦或者會找尋其他主持人替補，民視尚未回應。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導