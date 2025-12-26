胡瓜逛菜市場婆媽激動！往他身上狂塞大魚 「要吃什麼都不用錢」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持，本周（27日）播出的最新一集中，強檔單元「瓜瓜夜總會」以「老將 MIX 新秀」為歌唱主題，胡瓜特別邀請蔡小虎、江志豐、謝金晶、曾心梅、風田、鍾采穎、賴慧如、舒子晨、Amanda、Nicole及女團AKB48 Team TP同台演出，老中青三代實力派歌手輪番開唱，經典組曲掀起滿滿回憶殺。其中，蔡小虎與風田意外聊起共同嗜好「柏青哥」，風田更激動直呼：「我也愛打！」兩人瞬間在台上大聊專業術語，自開聊天室。

胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲出外景。（圖／華視提供）

外景單元「胡蘭歐出任務」，本周主持群挺進桃園市場，再度激發婆媽粉的熱情，更有鮮魚攤商一見到胡瓜便激動大喊：「你要吃什麼都不用錢！」隨即抓起塑膠袋就往裡狂塞好幾條大魚，嚇得胡瓜趕緊攔阻並哭笑不得地驚呼：「吃不完啦！」

至於古裝劇單元「現代包青天」重磅登場，由陳亞蘭率領胡瓜、歐漢聲、唐從聖組成「史上最散仙辦案三人組」，本集改編經典冤案〈烏盆記〉，邀來沈世朋、王彩樺、王宇婕及人氣男團ARkis同台飆戲，劇中陳亞蘭飾演的包青天正氣凜然查辦附著冤魂的「烏盆」，企圖為民伸冤，沒想到身邊的胡瓜、歐漢聲、唐從聖不僅幫不上忙，還頻頻出餿主意帶歪辦案節奏，讓威嚴公堂瞬間變成大型失控現場，陳亞蘭多次憋笑到差點接不下戲。

王彩樺在古裝劇單元中大飆演技。（圖／華視提供）

演技同樣大爆發的還有「台灣濱崎步」王彩樺，劇中飾演視財如命的惡毒妻子，一見散發「財氣十足」的公孫策（胡瓜飾）便瞬間動心，甚至暗中策畫「除掉親夫」，荒誕情節讓全場驚呼連連，也讓飾演包青天的陳亞蘭哭笑不得。《週末最強大》華視主頻每週六晚間8點播出，並自12月20日起每周六晚間6點於緯來綜合台登場。

