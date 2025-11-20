胡瓜遊戲誤觸籃籃胸部引爆爭議！她打破沉默回應了

綜藝天王胡瓜近日在《綜藝大集合》錄影時，於坐氣球遊戲示範環節中，疑似觸碰到助理主持人籃籃胸部，畫面流出後在網路引發爭議。

胡瓜女兒小禎今日出席保養品代言活動，針對此事件表示，昨天與父親通電話時，胡瓜透露心情確實受到影響。小禎轉述父親說法，表示胡瓜將籃籃視為另一個乾女兒，兩人互動如同父女，且胡瓜與籃籃男友也很熟悉。胡瓜認為自己已經努力用各種方式避嫌，節目中有許多啦啦隊女孩，找其他人示範更不恰當，籃籃與他合作時間長，因此找她示範是最適合的選擇。

針對錄影觸碰爭議，籃籃今日透過經紀公司正式回應，表示那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，她當下並未注意到此事。關於小禎提及的男友說法，籃籃澄清可能是小禎誤將之前一起用餐的朋友認為是交往對象，當時只是有好感並未交往，目前確實是單身狀態。

小禎被問及節目單元是否應該調整時表示，決定權在製作單位，若有危險性應該要拿掉。她也強調，如果籃籃覺得不舒服，她會站在籃籃這邊，幫籃籃「大義滅親」。

小禎意外提及籃籃男友一事，隨後記者求證時，小禎才得知籃籃並未公開認愛。當聽到對方緋聞對象為職棒選手郭嚴文時，小禎兩手一攤快速離開現場。

