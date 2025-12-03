胡瓜遭傳破冰民視！不減薪續留《綜藝大集合》 還錄製除夕特別節目

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

胡瓜主持《綜藝大集合》長達23年，一句「下面一位」更成為該節目的經典口號。而近期卻傳出因節目時間調整，以及胡瓜每月高達百萬的酬勞讓民視有些吃不消，雙方在明年1月合約到期後可能不再續約，掀起熱議。但今（3）日有消息指出雙方已經破冰，胡瓜在不減薪的情況下續留《綜藝大集合》，更將錄製民視的除夕特別節目。

胡瓜傳與民視破冰。（圖／FTNN攝影中心）

根據《鏡週刊》報導，去年民視將每週六晚間8點的節目時段改為白冰冰主持《超級冰冰Show》，且事前未通知胡瓜，加上民視希望他可以降價主持，導致雙方心生芥蒂，為此胡瓜還首度轉戰於華視主持除夕特別節目。

廣告 廣告

如今事隔近一年，民視為留下胡瓜答應不減薪，以每月200萬元的價碼續留他，只是合約部分，胡瓜改與製作公司大藝娛樂簽署，而非民視。至於胡瓜也有釋出善意，答應將率領《綜藝大集合》的成員錄製民視除夕節目中運動比賽的單元。

胡瓜這次除夕仍不會與白冰冰同台，依舊是「王不見后」的狀態。（圖／SJ Wedding 鯊魚婚紗婚攝團隊提供）

據悉，原本白冰冰還擔心胡瓜是否會拿回民視除夕節目主持棒，但胡瓜仍決定留在華視，最終民視守歲時段的節目由陳美鳳、白家綺和白冰冰擔任主持。因此即便胡瓜答應回鍋，但除夕仍不會與白冰冰同台，依舊是「王不見后」的狀態。而下月胡瓜與陳亞蘭、歐漢聲一起於華視開設新節目《週末最強大》即將開播，將和民視同時段的白冰冰對打。





更多FTNN新聞網報導

胡瓜爆遭要求自降酬勞！怒寄存證信函掰了《大集合》 民視緊急回應了

胡瓜、白冰冰領銜！國慶晚會10／9台中文心森林公園登場 盧秀燕公布超華麗卡司

受白冰冰疼愛！美魔女母12年前肺腺癌病逝 她開唱前突嚴重咳嗽

