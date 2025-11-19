胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」
小禎表示，演藝工作上難免會有所觸碰，胡瓜為了遊戲示範，已經盡可能用自己的方式在避嫌，找了關係最為密切、熟識的籃籃，「找別人示範更不恰當。」事情爆發後，胡瓜心情有些難過，小禎則認為，如果遊戲有一定風險性存在，就該拿掉。
至於胡釋安，因為在粿粿與范姜彥豐分居期間，提供住處，連帶被捲入風波。小禎無奈說，自己跟弟弟很不熟，雖說兩人住在同棟大樓，但完全沒見過粿粿，只遇過胡釋安與其女友，「我有問他為何鬧成這樣，他說他真的也不知道，就是聲明裡寫的這樣。」
是否會提醒弟弟謹慎交友？小禎哭笑不得：「我自己都沒資格講這個話！」認為人生在世，總會有交友不慎的時候。
訪問期間，小禎脫口說出「籃籃男朋友」，讓眾人有些詫異，媒體進一步和小禎確認時，她明顯不知曉此事，直言「那不是嗎？」後來才從大家口中得知，籃籃此前並無認愛，頓時語塞，眾人追問籃籃男友是否為緋聞對象郭嚴文，她只能兩手一攤離開現場。
Yahoo奇摩關心您：尊重身體自主權，如遇侵害或騷擾，勇於制止、勇敢說不。
※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢
※ 警政署 24 小時報案專線： 110
※ 社會安全網—網路通報專區
※ 各縣市政府性騷擾防治業務聯絡窗口
※ 法律扶助基金會諮詢專線：02-412-8518轉2再轉5
其他人也在看
胡瓜襲胸引熱議 小禎曝選跟籃籃玩遊戲真相
胡瓜襲胸引熱議 小禎曝選跟籃籃玩遊戲真相EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
籃籃才求大哥別收《大集合》！胡瓜「襲胸」被罵翻 製作單位回應了
【緯來新聞網】胡瓜主持民視節目《綜藝大集合》才傳出將在明年初收攤，節目班底籃籃先前出席活動時，才喊話緯來新聞網 ・ 1 天前
蔡淑臻曬「素顏近距離自拍」曝光神扯膚質 50歲真實狀況引發暴動
50歲的蔡淑臻一向是演藝圈公認的凍齡代表，今（19）日她在社群平台罕見貼出多張素顏、超近距離、0修圖的自拍照，引發網友大暴動，再次被她的美貌驚艷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
中共潛在「侵台3時間點」！美國會報告示警：北京持續提升武力
中國恐武力侵台，且可能性持續增加！美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）」18日發布年度報告，指出中國可能侵台的3個時機點，分別為2027年、2035年與2049年，並示警中國正持續提升侵台能力，幾乎能在無預警的情況下封鎖或入侵台灣。此外，報告也警告美國及其盟友，阻止中國的侵略行為已是一項真正的全球性挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
胡瓜《大集合》坐氣球襲胸籃籃遭炎上！民視：會剪掉不播出
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位昨發聲明道歉，如今民視副總許念台也回應：「這段遊戲單元會做修剪，不會有類似襲胸的畫面播出。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
胡瓜被指節目「襲胸」籃籃 郭忠祐還原現場「角度問題」
【緯來新聞網】胡瓜昨（17日）在錄民視《綜藝大集合》時，被網友發現在玩「投懷送抱」遊戲時，手不慎摸到緯來新聞網 ・ 20 小時前
胡瓜「坐籃籃大腿」疑摸胸遭炎上！ 主持群還原現場情況：他應該傻眼
胡瓜領軍主持的長壽節目《綜藝大集合》近日因遊戲環節出現不當肢體接觸，在社群遭到炎上。在遊戲「投懷送抱」中，胡瓜為了坐破啦啦隊女星籃籃大腿上的氣球，手疑似摸到籃籃的胸部，引發撻伐。對此當時也在現場的主持群之一郭忠祐今（18日）出面受訪，說明當時情況。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
「連撞3車」輾女會計奪命 警查獲肇事車 遭棄置偏僻道路
彰化發生一起嚴重車禍，64歲高姓女騎士在返回工作崗位途中，遭肇事車輛連撞三輛機車並輾過身亡！肇事者棄車逃逸，警方在社頭一處住家附近的產業道路上發現被丟棄的車輛。車主供稱當天將車借給朋友，沒想到會釀成悲劇。據了解，高姓女騎士平日在會計事務所上班，也經常到廟裡服務，沒想到竟在無辜等紅燈時慘遭撞死。員林地藏庵主委張謹添痛批肇事者行為可惡，警方目前正在全力追查肇事駕駛下落！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
TWICE場外有人賣「演唱會神器」 高雄衛生局發聲：違規罰300萬
南韓女團TWICE將於22、23日首度在高雄開唱，粉絲熱烈應援，不僅門票、手燈必備，場外還出現民眾販售分裝藍莓保健食品「演唱會神器」；高雄市衛生局提醒，民眾不得販售未查驗登記、無輸入許可或外包裝無繁體中文標示的產品，違者最高可處新台幣300萬元罰鍰。中時新聞網 ・ 1 小時前
快訊／震撼彈！邱澤、許瑋甯無預警宣布「下週辦婚禮」 時間地點曝光了
演藝圈的高顏值夫妻邱澤、許瑋甯因為演出《當男人戀愛時》相戀，並且在2021年無預警結婚，今年平安生下兒子，今（19）日無預警透露將舉辦婚宴，婚禮的日期曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
越聊越靠近！3組容易「一見鍾情」星座CP，瞬間心動的反應太真實
最容易一見鍾情的星座CP姊妹淘 ・ 1 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐道歉 直播曝兩人私下對話認錯：確實錯誤判斷
【緯來新聞網】藝人陶晶瑩日前在節目中針對藝人范姜彥豐飲用「小王粿果綠」一事提出評論，引發網友熱議與批緯來新聞網 ・ 58 分鐘前
虛擬幣交易遭搶 警北高百里追回贓款
新北市1名女子日前攜帶新臺幣90萬元，與1名透過網路認識的男子進行USDT交易，雙方於新北市鶯歌區某停車場內約見面，結果遭對方搶奪現金後逃逸，警方獲報北高大追緝，共逮捕3名嫌犯。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
拍戲遭傳「靠陪睡奪角色」！熊熊抓包造謠者是圈內藝人 身分曝光是他
女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美臉蛋與魔鬼身材，直率幽默個性深受觀眾喜愛，前年她閃嫁7年前舊愛Mars，並在2個月後宣布懷孕、隔年生下寶貝女兒。近日她上節目自爆曾被傳出「靠陪睡才拿到角色」，一查之下竟是圈內好友的所作所為，令她深感遭背叛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
快訊／全球網路大當機！「Cloudflare」爆故障 臉書、IG慘遭殃
全球網路大癱瘓？今（18）日晚間7時許開始，突然有許多網站或社群平台無法開啟，出現「500 error」錯誤代碼的頁面。據了解，這似乎和網路公司「Cloudflare」有關。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
孫淑媚從小美到大！16歲嫩照曝光「自誇正貨」顏值炸裂震懾全場
「金曲台語歌后」孫淑媚久違曬出少女時期照片自嘲「青春啊…16歲」，她回憶當年坐公司的車功能極佳，更笑稱車子之所以行駛平穩，全是因為載的是「正貨」，讓粉絲大笑又被青春神顏震撼。孫淑媚近日分享出自己「二八年華」的青春嫩照，當時年僅16歲的她五官清秀、留有一頭自然黑長髮，散發出青澀卻亮眼的氣質，站在街邊與自由時報 ・ 9 小時前
《新白娘子傳奇》趙雅芝歡度71歲生日！凍齡美貌驚呆全網
經典電視劇《新白娘子傳奇》1992年在台視播出後迅速紅遍兩岸三地，由趙雅芝飾演「白蛇」、葉童反串「許仙」、陳美琪詮釋「青蛇」，三大美女的組合掀起收視熱潮，成為無數觀眾的童年記憶。該劇至今仍是大陸電視台重播率最高的戲劇之一，三位主演更被視為劇中角色的「無可取代版本」。多年過去，近日當年的女神趙雅芝歡度71歲生日，纖細身材，凍齡臉蛋驚豔全網。中時新聞網 ・ 18 小時前
胡瓜《大集合》疑襲胸籃籃挨轟！首公開現身不忍了 最新近況曝光
胡瓜主持的節目《綜藝大集合》日前到雲林出外景，不過有網友曬出錄影畫面，表示胡瓜在坐氣球的橋段，疑似摸到助理主持籃籃胸部，事後製作單位道歉，民視今也表示會修剪不播出。如今胡瓜YouTube頻道《下面一位》最新一集邀請到鄭人碩，兩人到烏來進行深度旅遊，由當地頭目帶領兩人認識部落，胡瓜問到評選頭目的標準為何？沒想到頭目自嘲能當選是因為還能走得動了老人家不多了，逗趣回覆讓胡瓜笑得合不攏嘴。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
胡瓜被疑玩坐氣球手滑籃籃胸部 《綜藝大集合》發聲道歉
畫面中，籃籃坐在椅子上雙手抱著氣球，胡瓜為了壓破氣球，快速衝上前坐在她腿上，並將手放在她肩上使力。第三次嘗試時，因力道過大導致椅子整個塌陷，籃籃整個人向後倒地，起身後還不斷揉著大腿，看起來相當不適。網友更發現，胡瓜原本要搭在肩上的手疑似滑到籃籃胸口，對節...CTWANT ・ 1 天前