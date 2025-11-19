胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型

小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」

小禎19日出席保養品牌10週年記者會（圖／小娛樂）

小禎表示，演藝工作上難免會有所觸碰，胡瓜為了遊戲示範，已經盡可能用自己的方式在避嫌，找了關係最為密切、熟識的籃籃，「找別人示範更不恰當。」事情爆發後，胡瓜心情有些難過，小禎則認為，如果遊戲有一定風險性存在，就該拿掉。

至於胡釋安，因為在粿粿與范姜彥豐分居期間，提供住處，連帶被捲入風波。小禎無奈說，自己跟弟弟很不熟，雖說兩人住在同棟大樓，但完全沒見過粿粿，只遇過胡釋安與其女友，「我有問他為何鬧成這樣，他說他真的也不知道，就是聲明裡寫的這樣。」

小禎19日出席保養品牌10週年記者會（圖／小娛樂）

是否會提醒弟弟謹慎交友？小禎哭笑不得：「我自己都沒資格講這個話！」認為人生在世，總會有交友不慎的時候。

訪問期間，小禎脫口說出「籃籃男朋友」，讓眾人有些詫異，媒體進一步和小禎確認時，她明顯不知曉此事，直言「那不是嗎？」後來才從大家口中得知，籃籃此前並無認愛，頓時語塞，眾人追問籃籃男友是否為緋聞對象郭嚴文，她只能兩手一攤離開現場。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

