胡瓜遭控「襲胸籃籃」 小禎大義滅親挺女方「曝爸爸難過心聲」

小禎出席活動。潘佳琪攝

女星小禎今（19天）出席保養品牌活動，現場驚喜幫她慶生，女兒突然出在影片中，美貌相當引人注目，主持人開玩笑說，女兒就是來搶代言的，不過真的很驚喜，沒想到她會拍那支影片。

胡瓜近日遭指控，節目中吃女星豆腐，襲胸籃籃。小禎透露，昨天有打電話給爸爸胡瓜，那個節目也很久了，節目中很多啦啦隊女生，他真的不好抓別人示範，而且胡瓜把籃籃當自己小孩，可以說是另一個乾女兒，真的不是故意襲胸。如果籃籃有不舒服，小禎絕對是大義滅親，挺女方這邊，昨天跟胡瓜講電話，爸爸是覺得有點難過，想說事情怎麼會變這樣，她透露，胡瓜跟籃籃有長期默契，「他已經用他的方式，很怒力要避嫌，找其他人更不恰當」。小禎也認為：「我們的工作有很多難以避免的肢體接觸，如果真的不妥，就應該要取消這單元。」

網友說母女倆臉越來越像，小禎心裡想說，這不是理所當然的嗎！被問及女兒算出道了嗎？她說沒有啦。另外，她透露男友跟女兒相處像小孩吵吵鬧鬧，例如，前幾天因為要健檢，要搜集糞便冰冰箱，然後女兒就好奇：便便怎麼裝進去？Alan說：「就像裝進妳大腦一樣啊。」兩人很愛鬥嘴。

被問到有打算再婚嗎？小禎直言：「沒想那麼多。」兩人都是順其自然，沒有設定什麼目標。兩人交往大約半年，媽媽還沒見過男友，爸爸見過一次。因為男友話很少，爸爸覺得他就是很乖一個人。



