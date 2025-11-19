胡瓜遭直擊錄《大集合》襲胸籃籃被炎上！主持人郭忠祐還原事發狀況 「我的角度看沒問題」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導
綜藝天王胡瓜所主持的外景節目《綜藝大集合》，昨（17）日節目組到雲林麥寮架仔頭育安宮錄影，其中一個坐汽球的遊戲環節，胡瓜在過程中不慎觸碰到籃籃的胸部，畫面引起討論，而身為主持人之一的郭忠祐今（18）日出席「歌之饗宴14」記者會，他發聲還原當時情況。
郭忠祐提到昨天是在雲林錄節目，也有看到網路上流傳的影片，「（影片）現場的人拍到，我覺得影片是角度問題，那個遊戲一定會有近距離接觸，應該是角度錯位，我那個角度看沒有問題。」
談到是否會在玩遊戲時注意與女性的尺度，郭忠祐直言：「我超級小心避免，我本來跟女生就會保持距離，因為現在人手一支手機，很容易就被捕風捉影。」他提到看到傳出胡瓜襲胸一說，覺得很傻眼，「我覺得瓜哥心裡應該是傻眼….罵髒話吧！」郭忠祐認為籃籃之所以露出害怕的表情，很有可能是因為瓜哥比較重，當下才會有驚恐的表情。
