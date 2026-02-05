胡瓜遭鐵盆K頭秒變臉！飆罵歐漢聲、怒瞪工作人員 爆氣畫面曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲聯手主持，先前華視官方社群特別開啟「許願池活動」，開放觀眾留言分享最想看到哪個團體上節目表演，引發網友熱烈迴響。在本周（7日）播出的最新一集中，節目組應廣大粉絲要求，特別邀請到眾多粉絲敲碗的年輕女團HUR+登上舞台，現場獻唱動感舞曲〈GODDESS〉。

胡瓜在錄製節目的過程中遭鐵盆K頭。（圖／華視提供）

本週「胡蘭歐出任務」單元前進樹林興仁夜市，三位主持人與舒子晨、Amanda等來賓一同品嚐夜市特色美食，並與民眾挑戰遊戲。現場一位82歲的熱情阿嬤主動挑戰「鴻運噹頭」遊戲，親民的胡瓜熱情地貼身指導阿嬤遊戲訣竅，沒想到一旁的歐漢聲調皮魂大爆發，趁胡瓜不注意時偷偷吹口哨，導致鐵臉盆應聲掉落，精準地「鏘」一聲正中胡瓜頭頂，無端「中彈」的胡瓜瞬間變臉，氣到當場飆罵歐漢聲：「我叫你不要吹口哨！你還吹！」不僅對徒弟開火，更回頭怒瞪一旁偷笑的工作人員，威脅大喊：「你不想活了啦！」現場火藥味十足又充滿笑果。

備受觀眾喜愛的強檔單元「瓜瓜夜總會」，本集除了超人氣女團HUR+帶來熱力演出外，更邀請到情歌天后李翊君、羅美玲、林俊逸、邵大倫、鍾采穎以及實力派新人余凱揚等豪華嘉賓陣容。《週末最強大》每周六晚間8點於華視主頻首播，同日晚間10點於中華電信Hami Video上架；此外，每周六晚間6點於緯來綜合台播出，並於同日晚間8點台灣大哥大MyVideo同步更新。

