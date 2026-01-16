胡瓜邀到2大哥級人物同台 鬆口張菲復出機率

胡瓜、陳亞蘭、歐弟歐漢聲、李千娜主持的《週末最強大》16日進行媒體聯訪，宣布林俊逸、邵大倫、曾心梅加入主持團隊。大咖級的來賓接續登場，歐漢聲打趣說：「會不會到最後等到菲哥復出啊？」胡瓜也鬆口張菲復出的可能性。

歐漢聲、胡瓜、李千娜、陳亞蘭（圖／小娛樂）

胡瓜領軍主持團隊，串連《天才衝衝衝》，帶起週末收視率攀升，節目單元多樣化，有戲劇、歌唱、外景⋯等等，胡瓜坦言大量的錄製內容，時間上較難修剪，有計劃調整單元內容，但歌唱是骨幹，不會變動。

因為節目錄製，李千娜也驚喜加入胡瓜籌備的《藍寶石演唱會》，父親經營電子花車，李千娜從小就耳濡目染，熟悉秀場文化，也因此愛上唱歌。即便爸爸現在已退休，但李千娜希望帶著爸爸的意念，延續這份獨特的記憶，看到胡瓜在籌備演唱會，動了想加入的念頭，「結果一問，瓜哥就答應了！」胡瓜還為了李千娜，重組演出內容，約出來見面開會，而李千娜這份酬勞，將會全數做為公益捐出。

先前余天和黃西田這兩位「大哥級」的人物一同上節目，話題性十足，兩邊加起來超過150歲，就連胡瓜自己都覺得有意思。訪問時歐漢聲也脫口，搞不好有機會成功邀請到已經淡出演藝圈7年的張菲復出，胡瓜則是笑回：「比較難，他閒雲野鶴了啦。」上回和張菲見面，也已經久到不可考。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導